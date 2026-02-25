Zurück aus der Olympia-Pause

/ Marie-Noelle Svihla und Lea Steglich / EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Nach Olympia ist vor Olympia. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist nach dem Viertelfinal-Aus wieder aus Mailand zurückgekehrt. Schluss mit der dolcen vita, jetzt ist es wieder Zeit für den EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) anzugreifen. Der erste After-Olympia-Gegner ist der ERC Ingolstadt.

Heimderby im Münchner Eigenheim. Der ausverkaufte SAP Garden hostet an diesem Mittwochabend das bayerische Duell des EHC gegen den ERC. Damit startet nach fast vier Wochen Olympia-Pause nun die heiße Phase der Hauptrunde. Ingolstadt liegt auf Platz 3 in der DEL-Tabelle, der EHC nur einen Punkt dahinter auf Platz 4. Das verspricht ein heißes Derby. Um 19:30 Uhr zeigt sich, welche Mannschaft die vierwöchige Zwangspause am besten für die Hauptrunden-Vorbereitung genutzt hat. Genauso stellt sich die eine Frage: Wie ausgelaugt sind die drei Münchner Olympia-Teilnehmer Niederberger, Wagner und Rieder? Antworten gibt es zum Spielstart und im M94.5 Liveticker zum mitlesen.