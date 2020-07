Was passiert nach der Sommerpause?

/ Lena Rupprecht und Antonia Engelhardt / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Jede Woche drei Meldungen aus der Welt des Sports. Heute: bunter Sportarten-Mix aus München.

Türkgücü München darf jetzt offiziell in der 3. Liga starten

Der DFB hat Türkgücü München die offizielle Lizenz zum Aufstieg erteilt. Und auch die Stadionfrage ist nun mit der Stadt München geklärt. Die nächste Saison wird der Aufsteiger-Verein zum Teil im Grünwalder Stadion und im Olympiastadion trainieren. Sowohl Geschäftsführer Max Kothny als auch Pressesprecher und Kaderplaner Roman Plesche freuen sich über die Planungssicherheit und die Herausforderung „3. Liga“.

Bullen wieder auf dem Eis

Obwohl der Saisonstart der Eishockey Bundesliga verschoben wurde, beginnt das Eistraining der Red Bulls München wie geplant am 1. August. Bisher trainierte nur das halbe Team aufgeteilt in kleinen Gruppen im Olympia-Eisstadion. Diesen Samstag bereiten sich das gesamte Team zusammen auf die Saison 2020/2021 vor. Diese startet verspätet am 31. Oktober mit neuen Auflagen und teils Gehaltsverzicht der Spieler.

Profi am Ball

Der FC Bayern Basketballverpflichtet den ehemaligen NBA-Spieler Wade Baldwin. 56 mal kam der 24-jährige in der NBA zum Einsatz. Er wechselte letztes Jahr von den Raptors (USA) zu Olympiacos BC (GR). Die kommende Saison wird der 1,93-Meter große Spieler nun in München sowohl in der Position als Point Guard als auch als Shooting Guard eingesetzt.