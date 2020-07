Von Lockdownhelden und Aktivismus

/ Sophia Linnenbrink / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) hat Vereine für ihren Einsatz während der Corona-Krise ausgezeichnet. Unter dem Stichwort ‚Sportliche Helden‘ wurden am Samstag, der gleichzeitig der 75. Geburtstag des BLSV war, 20 Clubs belohnt. „Ich bin vom Ideenreichtum und vom riesigen sozialen Engagement unserer Vereine restlos begeistert“, lobte BLSV-Präsident Jörg Ammon. Die Sieger überzeugten während des Lockdowns unter anderem mit digitalen Sportangeboten und Spendenaktionen und erhielten dafür jeweils 3500 Euro. Diese Mittel stellte der FC Bayern Hilfe e.V. mit 70.000 Euro zur Verfügung.

Vom 20. bis 24. Juli veranstaltet die Münchner Sportjugend die Antirassismus-Woche mit täglichem Programm über Online-Streamingprogramme. Los geht es am Montag: von Rassismus betroffenene Sportler*innen berichten von ihren Erfahrungen. In weiteren Podiumsdiskussionenen kommen dann unter anderem Vereine, Aktivist*innen und Sportjournalist*innen zu Wort. Die Veranstaltungen werden live auf der Facebook-Seite und dem Youtube-Kanal der Münchner Sportjugend übertragen.

Trotz Protesten geht die Planung für neue Sport- und Schwimmhallen in Lochham weiter. Für den Neubau muss knapp ein Hektar des Schulwaldes, in dem schützenswerte Tiere leben, gefällt werden. Das rief im Vorfeld starke Kritik von Seiten des Bund Naturschutz und der Bürger*innen hervor. Sie wünschen sich den Neubau auf der Fläche der bereits bestehenden Schwimmhalle. „Natürlich wäre es uns lieber, wenn kein Baum für den Neubau gefällt werden müsste“, erklärt Markus Ramsauer, Leiter der Bauabteilung im Rathaus Gräfelfing, „aber für eine entsprechende und praktikable Realisierung auf dem bestehenden Campus fehlt uns schlicht der Platz.“ Nach Kritik gegen das Geplante in Form von Plakaten bereiten Naturschützer*innen jetzt ein Bürgerbegehren vor.