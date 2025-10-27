Der Bewegungsmelder vom 27.10.2025

Nach der Entscheidung um Münchens Olympiabewerbung

27. Oktober 2025 / / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

  • Streitgespräch Olympia – Wie stehen unsere Redakteur:innen zu Münchens Olympiabewerbung?
  • Padelreportage – Wie schlagen sich Marie, Heinrich, Lars und Ludwig in der Trend-Sportart?
  • Après-Ski – Der eigentliche Grund, warum Skifahren so toll ist, oder?

Moderation: Aylin Sancak

Redaktion: Marie-Noelle Svihla, Julius Riedel, Lars Willeitner, Lea Wörner

RvD: Victoria Moser

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.

