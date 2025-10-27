Der Bewegungsmelder vom 27.10.2025
Nach der Entscheidung um Münchens Olympiabewerbung
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Streitgespräch Olympia – Wie stehen unsere Redakteur:innen zu Münchens Olympiabewerbung?
- Padelreportage – Wie schlagen sich Marie, Heinrich, Lars und Ludwig in der Trend-Sportart?
- Après-Ski – Der eigentliche Grund, warum Skifahren so toll ist, oder?
Moderation: Aylin Sancak
Redaktion: Marie-Noelle Svihla, Julius Riedel, Lars Willeitner, Lea Wörner
RvD: Victoria Moser
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.