Von Flohmarkt über Strawinski

/ Ryan Klein

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate vom 25.10.2025 mit Sara Saberi

Heute begrüßt euch Sara Saberi mit einer kunterbunten Kultursendung voller Kunst, Klassikern und Kuriosem.

Gleich zu Beginn gehen wir dem Trend nach, warum junge Menschen plötzlich angefangen haben Pudding mit der Gabel zu essen. Danach zieht es unsere Reporter:innen auf den Krims&Krams-Flohmarkt: Sie stöbern durch Münchens schönes Durcheinander und entdecken Geschichten hinter dem KrimsKrams.

Musikalisch wird es, wenn wir in die in die Welt der Zauberflöte eintauchen. Mozarts Magie wird modern verpackt und weiter geht’s nach Paris: „Strawinsky in Paris“ läuft aktuell im Gärtnerplatztheater. Zum Abschluss analysieren wir Bergmans Klassiker Persona

SektMate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.