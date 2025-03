Von A nach B – mit Plan: Umziehen ohne Nervenzusammenbruch!

/ Jennifer Nagele / Bild: elenaleonova / Getty Images Signature

Kartons, Kabelsalat und keine Ahnung, wo die Zahnbürste ist? Im Umzugschaos verliert man schnell mal den Überblick. Denn zwischen Kisten, Kabeln und der Kaffeemaschine geht oft das unter, was eigentlich wichtig wäre.

Damit ihr beim nächsten Wohnungswechsel nicht komplett durchdreht, haben wir 10 wichtige Umzugstipps für euch herausgesucht.

1. Fotos vom Technik Set-Up machen

Macht Fotos vom Rückteil des Routers, den Verstärkern, dem Gaming Set-Up oder anderen technischen Geräten. Sonst wird es ein Spiel namens “Welches Kabel war das nochmal?”

2. Wichtige Dokumente sichern

Wichtige Unterlagen solltet ihr am besten vor dem Umzug in einer separaten Mappe oder einem Ordner sammeln. Wenn ihr etwas braucht, solltet ihr es schnell griffbereit haben und nicht ewig in verschiedenen Kartons danach suchen müssen.

3. Bücher in Rollkoffern transportieren

Bücher sind schwer und können Umzugskartons überlasten. Packt sie stattdessen in Rollkoffer – das schont den Rücken und erleichtert den Transport erheblich.

4. Pflanzen transportbereit machen

Gießt eure Pflanzen einen Tag vor dem Umzug (nicht direkt vorher!) und packt sie in offene Kisten. Große Pflanzen solltet ihr mit einem Gurt oder einem Seil fixieren. So fällt nichts um und euer Grünzeug überlebt.

5. WLAN organisieren – jetzt!

Internetanbieter brauchen oft mehrere Wochen, bis sie euren Anschluss einrichten. Wenn ihr möglichst schnell in der neuen Wohnung streamen, Mails checken oder M94.5 hören wollt, dann kümmert euch direkt um einen Internetanschluss!

6. Parkstrategie planen

Überlegt euch vorher, wie ihr mit einem Transporter möglichst nah an den Hauseingang herankommt. Checkt die Parksituation und sprecht im Zweifel mit euren Nachbar:innen oder der Hausverwaltung. Je früher ihr das abklärt, desto wahrscheinlicher kommt der Umzugswagen wirklich bis vor die Tür – und nicht drei Innenhöfe zu früh.

7. Müllsäcke und Reinigungsmittel griffbereit halten

Klingt simpel, wird aber oft vergessen. Beim Umzug fällt immer spontan Müll an – ob Verpackungsmüll, Staub aus der letzten Zimmerecke oder sonstiger Dreck. Packt also Putzmittel, Lappen und Müllsäcke und vielleicht einen kleinen Handfeger nach ganz oben.

8. Verläufe von Stromleitungen prüfen

Bevor ihr Löcher in eure Wände bohrt, solltet ihr unbedingt prüfen, wo die Kabel verlaufen. Vielleicht kann euch die Hausverwaltung eine Übersicht darüber geben. Falls nicht: Im Baumarkt gibt es Leitungssucher oder Kabeldetektoren, die euch behilflich sein können.

9. Erste-Nacht-Tasche packen

Zahnbürste, Klopapier, Powerbank, Essen, Trinken, frische Klamotten und eventuell Medikamente. Packt euch eine Tasche mit allen Dingen, die ihr potenziell in der ersten Nacht brauchen könntet – sonst wühlt ihr stundenlang in Kisten.

10. Ummelden nicht vergessen

In München gilt: Innerhalb von zwei Wochen muss man seinen Wohnsitz beim Einwohnermeldeamt ummelden. Wer die Frist verpasst, kann mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro rechnen.

Wichtig: Dafür braucht ihr eine Wohnungsgeberbestätigung und euren Personalausweis.

Jetzt kann beim Umzug deutlich weniger schiefgehen – ihr schafft das!