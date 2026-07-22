‘Toy Story’ macht eine ‘Odyssey’

/ Ryan Klein / M94.5 - Filmfabrik

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Diese Woche starten wir mit einem Film, bei dem sich viele fragen, muss das sein? “Toy Story 5” ist frisch in die Kinos gekommen und wir prüfen für euch, ob sich ein Besuch lohnt. Musikalisch wird es mit “Tuner” – der Hauptcharakter wird als “sexy, cool und gebrochen” beschrieben. Emotional und tiefgründig kann es aber auch noch werden. Na dann! Bombastisch schlägt der neue Blockbuster “The Odyssey” von Christopher Nolan ein. Aber lohnt sich der Hype?

Die Filmfabrik läuft jeden zweiten Mittwoch ab 19 Uhr live auf M94.5 und wird jeden folgenden Donnerstag ab 13 Uhr wiederholt.