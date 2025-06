/ Simon Fischer / Bild: M94.5 / Torben Struck

Halbzeit des Jahres 2025 – und zum Start in den Sommer servieren wir Euch eisgekühlt die „Summernight of Trance“.

Vier Stunden lang dreht sich alles um Trance und Progressive. Welche Neuerscheinungen hat es 2025 gegeben? Welchen Track der vergangenen Jahre kann man immer wieder hören?

Und alle halbe Stunde graben wir im Archiv nach unseren persönlichen Meilensteinen der Trance-Geschichte. Estiva hat sein neues Album rausgebracht, Armin van Buuren hat mit Bon Jovi gearbeitet und nach dem Megahit „If You Only Knew.“ von 2023 sprechen wir über das neue Projekt von HelSløwed & Amber Revival. Keine Party ohne Jerome Isma-Ae, kein Sonnenuntergang ohne Solarstone – und was wäre eine laue Sommernacht ohne Miss Monique.

„Summernight of Trance“ – Freitag, den 27. Juni, ab 20:00 Uhr live on Air auf M94.5.