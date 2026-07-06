Der Bewegungsmelder vom 06.07.2026
Skifahren im Sommer und leere Stadien bei der Fußball-WM
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche:
- Grasski – Skifahren auf Gras? Wir haben’s ausprobiert!
- Leere Ränge bei der Fußball-WM – Warum es an Zuschauer:innen mangelt.
Moderation: Ludwig Weitl
Redaktion: Maximilian Abt, Marie-Noelle Svihla, Johannes Martin
RvD: Paul Amthor
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.