Skifahren im Sommer und leere Stadien bei der Fußball-WM

/ Paul Amthor / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Darum geht es diese Woche:

Grasski – Skifahren auf Gras? Wir haben’s ausprobiert!

– Skifahren auf Gras? Wir haben’s ausprobiert! Leere Ränge bei der Fußball-WM – Warum es an Zuschauer:innen mangelt.

Moderation: Ludwig Weitl

Redaktion: Maximilian Abt, Marie-Noelle Svihla, Johannes Martin

RvD: Paul Amthor

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.