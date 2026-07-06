Der Bewegungsmelder vom 06.07.2026

Skifahren im Sommer und leere Stadien bei der Fußball-WM

6. Juli 2026 / / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Darum geht es diese Woche:

  • Grasski – Skifahren auf Gras? Wir haben’s ausprobiert!
  • Leere Ränge bei der Fußball-WM  – Warum es an Zuschauer:innen mangelt.

Moderation: Ludwig Weitl

Redaktion: Maximilian Abt, Marie-Noelle Svihla, Johannes Martin

RvD: Paul Amthor

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.

#Abfahrt #Fußball-WM #Grasski #Zuschauer:innen

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