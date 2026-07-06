Das golfigste Wochenende Münchens

/ Lars Willeitner und Anik Vogel / Bild: © Copyright BMW AG, München (Deutschland)

Die 38. BMW Open fanden einmal mehr halt in München – auf dem Golfplatz München-Eichenried um genau zu sein. Sportlich, aber auch abseits des Platztes hatte das Turnier viel zu bieten. M94.5 war am zweiten von vier Wettkampftagen vor Ort, erst am Sonntag wurde der Gewinner der BMW Open ermittelt. Trotzdem war es bis zum letzten Schlag spannend, da das Teilnehmerfeld am Ende des Tages um etwa die Hälfte der Teilnehmer runter gekürzt wurde.

Viele Deutsche mussten deswegen lange um ein Weiterkommen bangen. Am Ende hat es leider für sieben deutsche Spieler nicht gereicht. Darunter auch für den PGA Championship-Sieger von 2014, Martin Kaymer, der schon nach Tag zwei seine Koffer packen musste.

Viel besser lief es für den Amateurspieler Finn Kölle. Der 21-Jährige aus Sulzfeld spielte in den vergangenen beiden Tagen groß auf und konnte sich zu der Zeit über einen überragenden geteilten 19. Platz freuen. Noch besser lief es für den deutschen Top-Spieler Matti Schmid. Mit einem Scoring von -8 lag er nur drei Punkte hinter dem Führenden Ortiz und hat damit eine vielversprechende Ausgangsposition, wenn es die folgenden Tage um den Titel geht. Den Grund für sein starkes Auftreten und warum er es vielleicht einfacher hatte als andere, hat er uns verraten:

Matti Schmid über seine Performance bei den BMW International Open

Schmid kämpfte mit den besten Spielern der Welt in der PGA Tour. Die BMW Open sind jedoch Teil der höchsten europäischen Profiliga, der DP World Tour, deswegen sind die Punkte für Schmid nicht so entscheidend und er kann entspannter aufspielen.

Mit der besten Ausgangsposition ging der Südafrikaner du Plessis in die entscheidenden Tage. Ausruhen darf er sich jedoch nicht, seine Verfolger, mit unter Anderem Matti Schmid und Finn Kölle, sitzen ihm dicht im Nacken.

Am Ende reichte es leider für keinen der oben genannten für den Titel. Comebacker Michael Hollick, welche seine Karriere eigentlich schon beendet hatte, legte ein Wahnsinns Comeback hin und konnte sich mit einem Score von –18 gerade an Du Plessis (-17) vorbeischieben. Bester Deutscher wurde der 29-jährige Thomas Rosenmüller (-11) auf Platz 6.

Aber auch abseits des Platzes wurde den Zuschauer:innen einiges geboten. Das Tournament Village hat dem Publikum eine breite Auswahl an Ständen geboten, bei denen man kleine Goodies, Challenges und Golfprodukte erleben konnte. In der Mitte des Platzes stellte BMW seine Top-Modelle vor und auch der Fairway Club mit der Premium Terasse brachte ein echtes VIP-Feeling. Von Magenta TV war ein für alle Menschen einsehbares TV Studio installiert worden, bei dem das Turnier samt aller Highlights ausgestrahlt wurde. Für uns waren die 38. BMW International Open aber auch ein echtes Highlight und wir freuen uns schon, wenn es nächstes Jahr vom 26. Bis 30. Mai wieder nach München-Eichenried geht.