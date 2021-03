Sieg oder stirb!

/ Finn Widmann / Bild: M94.5 / Antonia Engelhardt

Die Playoff-Dramatik um die deutsche Volleyball-Meisterschaft erreicht heute ihren Höhepunkt: Am Abend muss für die WWK Volleys Herrsching ein Sieg gegen die SVG Lüneburg her, sonst ist das Team raus.

Am Mittwochabend gab es bereits das erste Play-off Spiel der Viertelfinal-Serie. Der Tabellenvierte vom Ammersee musste im hohen Norden gegen den Tabellenfünften aus Lüneburg ran. Erstes Match, erster Rückschlag für die Herrschinger: Obwohl die Statistiken in allen Bereichen für sie sprach – sowohl im Block, als auch bei der Annahme- und Angriffsquote hatten die WWK Volleys die besseren Werte – stand am Ende eine 3:2 Niederlage auf der Anzeigetafel.

Unter Zugzwang

Das bedeutet für die Herrschinger: Entweder sie gewinnen das Spiel heute, oder die Saison ist gelaufen. Zwei Dinge lassen die WWK Volleys hoffen: Das erste Spiel war mehr als eng und alle restlichen Spiele der Serie werden am Ammersee ausgetragen.

Voller Anspannung, ob es zu Spiel Nummer drei kommt: der M94.5-Liveticker. Los geht’s um 19 Uhr!