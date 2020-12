Das Umland-Derby

/ Antonia Engelhardt / Die Hachinger nach dem 1. Saisonsieg. Bild: Eiter/ TSV

Mit niedrigen Erwartungen, aber ausgeruhten Beinen geht es für den TSV Unterhaching heute gegen die Favoriten aus Herrsching.

Nach eher unerwarteten Ergebnissen aus der Vorwoche findet heute das erste Oberbayern-Derby der Saison in der 1. Volleyball Bundesliga statt. Während der TSV Unterhaching den langersehnten ersten Sieg in der Bundesliga gegen den VCO Berlin feiern konnte, musste Herrsching zuletzt 2 Niederlagen hinnehmen. Besonders bitter ist dabei die 2:3-Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen Wusterhausen am vergangenen Donnerstag. Nach einer 2:0 Satz-Führung verlor man nach vier eigenen Matchbällen im 5. Satz.

Zusammen mit der langen Fahrt (das Spiel fand in Potsdam statt) eine besondere Belastung für die Herrschinger. Das wollen die jungen Hachinger ausnutzen. Trotzdem ist man sich der Außenseiterrolle bewusst.

Gespannt darauf, ob die ausgeruhten Beine heute ein Vorteil sind: der M94.5-Liverticker