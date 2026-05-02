SektMate geht in die Sonne

/ Ryan Klein

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate am 02.05.2026 mit Luis Kirchner

Wir waren für euch beim Jüdischen Museum und haben dort für euch mit Künstler:innen gesprochen über die neue Ausstellung “Yalla. Arabisch-jüdische Berührungen” angeschaut. Dort werden fragen der Identität und Migration anhand verschiedener Werke behandelt. Bei der Vorstellungsreihe vom Lehnbachhaus geht es um zurückfinden in die Natur und öffnet dafür passend auch seinen neuen Vorhof. Das beste daran alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Passend zum 1. Mai haben wir uns auch mal angeschaut was es denn noch so für “Tradtionsbäume” hier in Bayern gibt neben dem altbekannten Maibaum. Ein kleine Anekdote von Luis gibt auch noch Gratis dazu.

SektMate läuft jeden zweiten Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.