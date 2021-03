Postsowjetische Melancholie

Nürnberg – das ist nicht nur die zweitgrößte Stadt Bayerns, sondern auch eine weißrussische Post-Punk-Band. Was es mit dem ungewöhnlichen Namen auf sich hat und was die Musik der Band beeinflusst, erzählt das Duo im M94.5 Interview.

Yury und Aleh machen schon seit Schulzeiten zusammen Musik, 2016 gründeten sie die Band Nürnberg. Diese Stadt spielte eine bedeutende Rolle in der belarussischen Geschichte. Die beiden waren bisher noch nie dort, wollen das aber ändern.

„We try to play a concert next year in Nürnberg.“

Yury im M94.5 Interview