Post Olympia Depression

/ Marie-Noelle Svihla / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 23.02.2026

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Der Backflip im Eiskunstlauf – Die verbotene Kunst

– Die verbotene Kunst Ein Olympia Resümee – Sport in 100 Sekunden

– Sport in 100 Sekunden Robert Zant – ein Porträt über den Meister auf der Buckelpiste

Moderation: Ludwig Weitl

Redaktion: Luca Kammermeier, Hannah Knabel, Johanna Kopp

RvD: Marie-Noelle Svihla

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.