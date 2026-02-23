Der Bewegungsmelder vom 23.02.2026
Post Olympia Depression
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Der Backflip im Eiskunstlauf – Die verbotene Kunst
- Ein Olympia Resümee – Sport in 100 Sekunden
- Robert Zant – ein Porträt über den Meister auf der Buckelpiste
Moderation: Ludwig Weitl
Redaktion: Luca Kammermeier, Hannah Knabel, Johanna Kopp
RvD: Marie-Noelle Svihla
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.