Pokémons Fighten gegen schlechte Updates

/ Ella Butz / Bild: Elias Mohr

Die Gamefabrik ist das Magazin für Spiele aller Art. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, aber auch alte Gaming-Klassiker. Egal ob Ego-Shooter, Taktikspiel oder vielleicht sogar ganz analog, jedes Spiel findet seinen Platz und wird angezockt…



Gamefabrik vom 26.02.2026

Was macht ein Comfort Game kaputt? Worauf können wir uns Messetechnisch in der nächsten Zeit freuen? Wo kann ich mit anderen zusammen Zocken? Und: Welches Gaming-Jubiläum feiern wir dieses Jahr? Die Antworten gibt’s in dieser Folge der Gamefabrik.

Die Gamefabrik läuft immer am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.