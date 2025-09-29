Outdoorfestival und Lederhosentraining

/ Lars Willeitner / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 29.09.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Outdoorfestival – Das war im Olympiapark geboten

– Das war im Olympiapark geboten Lederhosentraining – Wie schlägt sich unsere Reporterin Marie?

– Wie schlägt sich unsere Reporterin Marie? Liebeserklärung Crystal Palace – Wie Redakteur Heinrich zu seinem Lieblingsverein kam

Moderation: Ben Müller, Bastian Hieber

Redaktion: Mark Bruselnitskiy, Heinrich Neumann-Neupert, Marie-Noelle Svihla

RvD: Victoria Moser

Sendeleitung: Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.