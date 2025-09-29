Der Bewegungsmelder vom 29.09.2025
Outdoorfestival und Lederhosentraining
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Outdoorfestival – Das war im Olympiapark geboten
- Lederhosentraining – Wie schlägt sich unsere Reporterin Marie?
- Liebeserklärung Crystal Palace – Wie Redakteur Heinrich zu seinem Lieblingsverein kam
Moderation: Ben Müller, Bastian Hieber
Redaktion: Mark Bruselnitskiy, Heinrich Neumann-Neupert, Marie-Noelle Svihla
RvD: Victoria Moser
Sendeleitung: Marie-Noelle Svihla, Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.