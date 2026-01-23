Nord gegen Süd – das Fernduell im SAP-Garden

/ Lars Willeitner / EHC Red Bull Muenchen / City-Press GmbH

Nach zuletzt einer Niederlage im Derby gegen die Nürnberg Ice Tigers muss der EHC auf Platz 3 gegen den 6. aus Bremerhaven ran. Um 19:30 startet das Duell der beiden Titelanwärter.

Der EHC musste zuletzt auf Top-Stürmer Adam Brooks verzichten, welcher sich eine Unterkörperverletzung zugezogen hat, und mehrere Wochen ausfallen wird. Trotzdem ist die Stimmung im Team super: Mit Platz drei und Erfolge gegen den 2. und 1. Platz der DEL darf sich der EHC weiter Hoffnungen auf den Meistertitel machen. Um dies zu untermauern muss aber heute ein Sieg gegen die Bremerhaven Fischtowns her – das von der Entfernung weiteste Duell der Liga. Zum mitlesen ab 19:30 im M94.5 Liveticker.