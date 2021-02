HIV und HPV

/ Fanny Buschert

Das Rad der Wissenschaft dreht sich weiter und weiter. Damit ihr den Überblick behaltet, stellt euch Neutron alle zwei Wochen das Neuste aus der Welt der Forschung vor. Dabei sprechen wir aber nicht nur über die Ergebnisse von Studien, Experimenten und Untersuchungen. Wir sprechen mit den Menschen, die hinter den wissenschaftlichen Entdeckungen stehen: Forscher*innen aus allen möglichen Disziplinen.

HIV und Gebärmutterhalskrebs haben eine Sache gemeinsam: beide Erkrankungen werden von Viren ausgelöst. Glücklicherweise gehören beide mittlerweile aber auch zu den Krankheiten, deren Folgen gut behandelbar sind. Eine neue Studie hat jetzt herausgefunden, dass beide Erkrankungen nicht nur Dinge gemeinsam haben, sondern auch in Verbindung miteinander stehen können. Was die genauen Ergebnisse der Studie waren und was das für die Behandlung von HIV und Gebärmutterhalskrebs bedeuten könnte, hört ihr in dieser Folge Neutron.