Der Bewegungsmelder vom 13.10.2025
Nach dem Marathon ist vor dem Bewegungsmelder
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Selbstverteidigungskurs – Eine Reportage
- Marathon München – Das waren die Highlights
- Interview mit einem Alumni – Moritz Batscheider über seine Zeit bei M94.5
Moderation: Marie-Noelle Svihla & Lea Steglich
Redaktion: Victoria Moser, Franziska Welsch, Marie-Noelle Svihla
RvD: Lars Willeitner
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.