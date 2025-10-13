Nach dem Marathon ist vor dem Bewegungsmelder

/ Lars Willeitner / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 13.10.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Selbstverteidigungskurs – Eine Reportage

– Eine Reportage Marathon München – Das waren die Highlights

– Das waren die Highlights Interview mit einem Alumni – Moritz Batscheider über seine Zeit bei M94.5

Moderation: Marie-Noelle Svihla & Lea Steglich

Redaktion: Victoria Moser, Franziska Welsch, Marie-Noelle Svihla

RvD: Lars Willeitner

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.