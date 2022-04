Musikneuheiten: April 2022

/ Bennet Neumann / Bild: Domino Recording Co. Ltd.

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden Unsere Songs für den April

KW 14

Evan The Red Headed – Sign [Eigenvertrieb]

Superorganism – It’s Raining [Domino Recording Co. Ltd.]

Lauran Hibberd – Still Running (5K) (feat. DJ Lethal) [Virgin Music]

Pi Ja Ma – J’ai oublié [Bleepmachine]

Vibropath – Turning Inside [Eigenvertrieb]

Tempers – Multitudes [Dais Records]

Zouj – Delete After Death [City Slang]

Deaton Chris Anthony – R34l L1e$ [Dirty Hit]

Warmduscher – Wild Flowers [Bella Union]

Tree River – Little Ripper [Big Scary Monsters]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).