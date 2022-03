Musikneuheiten: März 2022

/ Johanna Scabell / Bild: XXIM Records

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

Unsere Songs für den März

KW 09

HSRS – Strange (feat. La Chica) [Big Caunet Production]

Fontaines D.C. – I Love You [Partisan Records]

Uèle Lamore – The First Tree (feat. Gracy Hopkins) [XXIM Records]

Black Dresses – GAY UGLY AND HARD TO UNDERSTAND [Blacksquares Media]

Black Dresses – u_u2 [Blacksquares Media]

MAITA – Light Of My Life (Cell Phone Song) [Kill Rock Stars]

Lady Donli – Thunderstorm In Surulere [Eigenvertrieb]

Hurray For The Riff Raff – POINTED AT THE SUN [Nonesuch]

Cléa Vincent – Recuerdo [Midnight Special Records]

Uèle Lamore – Currents [XXIM Records]

November Ultra – bedroom walls [Universal Music Division Virgin Records]

Wakai – When There Was No Sun (feat. Mick Jenkins) [Col-Der-Sac]

Denzel Curry – Zatoichi (feat, slowthai) [Loma Vista Recordings]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).