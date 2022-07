Move Your Feet

/ Elena Dersch / Bild: Metehan Bastan

Bei unserer Geburtstagsparty erwarten euch nicht nur Live-Auftritte Münchner Künstler:innen, sondern auch Party mit Fancy Footwork. Letztes Jahr haben sie schon zusammen mit uns 25 Jahre M94.5 gefeiert. Dieses Jahr sind sie wieder bei unserem Sendergeburtstag live am Start.

Fancy…?

Fancy Footwork , das sind Vitus, Manuel und Selina und zusammen eine DJ Crew aus München. Bekannt sind sie dafür, dass sie ihre Fans mit rhythmischen Beats zum Tanzen bringen. Ihr Sound ist inspiriert von Disco der 80er Jahre, French Rock und Indierock. Bei ihren Auftritten kommt Live-Konzert Stimmung auf: Konfetti-Regen und die ein oder andere Bier Dusche, sind immer Teil des Programms.

“Die Fancy Nächte sind zurück. Bereitet euch auf ein ordentliches Schorlengewitter vor!” Fancy Footwork via Instagram

Um ihren Fans ein bisschen Musik-Wissen mitzugeben, haben sie eine “Fancy Footwork Classics” Playlist erstellt. Mittlerweile gehört Fancy Footwork zu einem festen Bestandteil der Münchner Clubszene.

Nicht immer fancy

Die Corona Pandemie hat bekanntlich in der Veranstaltungsbranche deutlich gewütet. Fancy Footwork haben während der Krise trotzdem einen Weg gefunden, sich mit ihren Fans zu connecten. So sind neue Party-Möglichkeiten, wie Twitch zum Einsatz gekommen.

Schorlengewitter live erleben

Fancy Footwork legen regelmäßig in den coolsten Clubs der Stadt auf. Das nächste mal feiern sie zusammen mit uns den M94.5 Sendergeburtstag. Am 13. Juli gibt es im Ampere erst Live Auftritte von Cosima Kiby, Cloutboi Juli & Pink Stan und Kid The Child. Danach gibt es eine grandiose Afterparty mit Fancy Footwork. Wir freuen uns auf euch!