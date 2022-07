Kinder, Kinder, Kinder

/ Elena Dersch / Bild: KID THE CHILD

Hier geht es nicht um Kinder, sondern um Chris, Lenny, Sara und Tim. Die jungen Münchner:innen sind die Band KID THE CHILD. Was sie in ihrer Musik vereinen und wo ihr sie live erleben könnt, erfahrt ihr hier.

Die richtige Attitude

Die junge Band zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie wissen wer sie sind und was sie wollen. Ihr Sound zwischen Eleganz und Szene ist auf jeden Fall Pop. Damit holen sie auch ihre Fans ab und begeistern. Durch elektronische Sounds und groovigen Rhythmen werden ihre Songs einzigartig. Ein starker Einfluss für die Band sind vor allem Klassiker aus den 80er Jahren.

„You see the darkness disappear.“ Aus der Single “Late Night Rush“ von KID THE CHILD

In den Kinderschuhen?

KID THE CHILD veröffentlichen Musik seit 2019. Dort starten sie mit ihrer ersten Single “When Time Goes Blind“. Mittlerweile haben sie aber schon Einiges in ihrem Katalog. Noch im selben Jahr released die Band “Under Orient‘s Sun“. In den letzten beiden Jahren folgten noch fünf weitere Singles. Dieses Jahr haben sie die Single “Late Night Rush“ veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren „Late Night Rush“ als Orchester Version

Die neueste Single haben sie dann gleich zweimal aufgenommen. Einmal zu vier, einmal mit etwas größerer Besetzung. Zusammen mit dem Fuji-Orchester haben sie eine zweite Version veröffentlicht.

Die nächste Party kommt

KID THE CHILD haben dieses Jahr einen voll gepackten Kalender. Viele Live-Auftritte sind geplant oder schon gespielt worden. Wo ihr sie auf keinen Fall verpassen dürft ist hier: der M94.5 Sendergeburtstag. Dort stehen sie neben Cosima Kiby, Cloutboi Juli & Pink Stan und Fancy Footwork am 13. Juli im Ampere auf der Bühne. Wir freuen uns auf euch!