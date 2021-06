Durch die Nacht mit Fancy Footwork

Datenschutzerklärung und Bildrechtsabtretung *

Ich stimme der Datenschutzerklärung zu und stimme der Aufzeichnung meines Videos durch das Aktivieren meiner Kamera zu

Datenschutzhinweise und Bildrechtsabtretung für den „Sendergeburtstag“



via „Zoom“ der MEDIASCHOOL BAYERN/M94.5



Verantwortlicher



Die MEDIASCHOOL BAYERN/M94.5 ist Organisator des „Sendergeburtstags“ und damit Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung.



Rechtsgrundlage



Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO (berechtigten Interessen), um Ihnen das kostenlose Event „Sendergeburtstag“ anbieten zu können.



Zweck der Verarbeitung



Die Daten werden zur Vorbereitung und Durchführung des „Sendergeburtstags“ (Erstellung einer Teilnehmerliste zur Versendung des Einladungslinks und zur Ermöglichung von Zugangskontrollen) verarbeitet.



Löschung



Die personenbezogenen Daten, die für das Event „Sendergeburtstag“ verarbeitet werden, werden nach einem Jahr gelöscht.



Widerspruchsrecht



Sie haben das Recht der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Für diesen Fall teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an Sven.Stelkens@m945.de mit. Im Fall eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Teilnahme am Zoomcall des „Sendergeburtstags“ allerdings nicht möglich.



Dokumentation



Als Veranstaltungsdokumentation werden wir ggf. Screenshots machen (statt Fotos). Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, bitten wir Sie vor der Aufnahme eines Screenshots Ihre Kamera kurz auszuschalten.



Durchführung der Verarbeitung mittels Videokonferenztool



Aufgrund der Corona-Pandemie findet des „Sendergeburtstags“ unter Verwendung eines Videokonferenztools statt. Dies dient vorliegend zur Durchführung des „Sendergeburtstags“ in unserem und Ihrem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO). Die MEDIASCHOOL BAYERN/M94.5 nutzt das Tool „Zoom“ für die Durchführung des Events „Sendergeburtstags“. „Zoom“ ist ein Service der Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA hat.



Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für die Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von „Zoom“ jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von „Zoom“ herunterzuladen. Sie können „Zoom“ auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zugangsdaten zum Meeting direkt in der „Zoom“-App eingeben. Wenn Sie die „Zoom“-App nicht nutzen wollen oder können, sind die Basisfunktionen auch über eine Browser-Version nutzbar, die Sie ebenfalls auf der Website von „Zoom“ finden.



Welche Daten werden bei der Nutzung von Zoom verarbeitet?



Bei der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Umfang der Daten hängt dabei auch davon ab, welche Angaben zu Daten Sie vor bzw. bei der Teilnahme an einem „Online-Meeting“ machen. Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung:



Meeting-Metadaten: Thema, Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-/Hardware-Informationen



Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts gespeichert werden.



Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, müssen Sie zumindest Angaben zu Ihrem Namen machen, der auch anonym sein kann. Der angegebene Name wird bei Ihrem Bild, sofern Sie die Kamera aktiviert haben, mit eingeblendet.



Empfänger / Weitergabe von Daten



Der Anbieter von „Zoom“ erhält notwendigerweise Kenntnis von den o.g. Daten, soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages bzw. der Standardvertragsklauseln mit „Zoom“ vorgesehen ist.



Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union



„Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt. Die MEDIASCHOOL BAYERN/M94.5 hat mit dem Anbieter von „Zoom“ einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Anforderungen von Art. 28 DSGVO entspricht. Ein angemessenes Datenschutzniveau ist durch den Abschluss der sog. EU-Standardvertragsklauseln garantiert. Indem Sie am „Sendergeburtstag“ teilnehmen, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 Buchstabe a DSGVO ein, dass Ihre Daten möglicherweise in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht insbesondere das Risiko, dass Ihre Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können.



Datenschutzbeauftragter



Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten wie folgt:



MEDIASCHOOL BAYERN gGmbH – Datenschutzbeauftragter –, Rosenheimer Str. 145, 81671 München,



E-Mail: datenschutz@mediaschool.bayern



Ihre Rechte als Betroffene/r



Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Sie können sich für eine Auskunft jederzeit an die MEDIASCHOOL BAYERN/M94.5 wenden. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, wird um Verständnis gebeten, dass ggf. Nachweise als Beleg dafür verlangt werden, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.



Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht.



Schließlich haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Im Fall eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Teilnahme am „Sendergeburtstag“ über Zoom allerdings dann nicht möglich.



Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben.



Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde



Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch die MEDIASCHOOL BAYERN/M94.5 bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Der Mediendatenbeauftragte ist zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Art. 51 DSGVO.



Herrn Andreas Gummer



Mediendatenbeauftragter



Bayerische Landeszentrale für neue Medien



Heinrich-Lübke-Str. 27



81737 München



E-Mail: datenschutzaufsicht@blm.de



Einwilligung in die Veröffentlichung von Bildnissen (Recht am eigenen Bild, § 22 KunstUrhG)



Mit der Teilnahme am „Sendergeburtstag“ via Zoom werden Bildnisse u.a. im Internet verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt. Die Voraussetzung der vorgesehenen öffentlichen Verbreitung der Bildnisse ist das Aktivieren der Kamera auf Seite des Nutzers. I