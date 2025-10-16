Morgens bis Abends live für München

/ David Lyon / Bild: M94.5

Nach ein bisschen redaktioneller Übung im Tagesteam und ein paar Teststrecken – unseren Übungssendungen – könnt ihr bei M94.5 auch schon ganz bald eine eigene Morning- oder Drivetime-Show moderieren!

M94.5 sendet Live. 24 Stunden, sieben Tage pro Woche. Da ist natürlich viel Musik dabei, aber auch viele, viele Moderierte Stunden. Am Wochenende und Abends sind das meistens unsere Ressortsendungen.

Unsere Hauptsendungen, die Morningshow Frühschicht und die Magazinsendung Hörbar. Anders als die Ressortsendungen, sind diese beiden Shows jeden Tag tagesaktuell produziert. Das heißt: Im Tagesteam schlägst du morgens ein Thema vor, und abends läuft der fertige Beitrag schon in der Hörbar und landet in der Frühschicht vom nächsten Morgen.

Die eigene Radioshow

Die Frühschicht und Hörbar werden meist von erfahreneren M94.5-Mitgliedern gehostet, und brauchen ein wenig Übung, um sie zu moderieren. Wie überall bei M94.5 dürfen hier aber natürlich auch Fehler gemacht werden – irgendwie muss man ja üben können.

Also hört doch mal rein, von Montag bis Freitag läuft zwischen 9 und 11 Uhr die Frühschicht, nachmittags dann von 16 bis 18 Uhr die Hörbar.