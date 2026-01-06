Meisterprüfung für den EHC: Die Eisbären aus Berlin zu Gast im SAP-Garden

/ Ludwig Weitl / Quelle: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Zum 37. Spieltag der Penny DEL empfängt der EHC Red Bull München den amtierenden Meister die Eisbären Berlin. Um 16:30 Uhr fällt der Puck – und damit der Startschuss für ein echtes Kräftemessen zweier Eishockey-Schwergewichte.

Nach der bitteren Niederlage im ersten Heimspiel des Jahres gegen die Adler Mannheim sind die Red Bulls auf Wiedergutmachung aus. Gegen die Eisbären soll der erste 3-Punkte-Sieg in 2026 folgen. Denn das Rennen um die oberen Tabellenplätze ist eng und jeder Zähler auf dem Konto kann am Ende den entscheidenden Unterschied im Saisonendspurt machen.

Mit den Eisbären Berlin reist jedoch ein Gegner an, der es in sich hat. Der DEL-Meister der vergangenen Saison konnte zuletzt einen 6:3-Heimsieg gegen die Augsburger Panther feiern. In der Tabelle liegen die Berliner jedoch aktuell nur auf Rang sieben und damit hinter den eigenen Erwartungen. Umso größer dürfte der Wille sein, gerade gegen die Münchner ein Ausrufezeichen zu setzen und wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs mitzunehmen.

Welche der zwei Top-Mannschaften setzt sich durch? Die Antwort findet ihr live zum Mitlesen ab 16:30 Uhr hier im M94.5 Liveticker.