Mammutaufgabe und Derbytime im SAP-Garden 

/ Lars Willeitner / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Mit Rückenwind aus dem Spiel gegen Dynamo Dresden geht es für den EHC im Derby gegen den ERC Ingolstadt. Diese sind nun seit ganzen 11 (!) Spielen in Serie ungeschlagen und gehen somit als Favorit in dieses Duell.

Zudem muss der EHC neben Torhüter Niederberger auf Nationalspieler Tobias Rieder verzichten, der sich eine Unterkörperverletzung zugezogen hat und somit mehrere Wochen ausfällt. Kein gutes Omen für den Tabellenfünften gegen den Tabellenführer.