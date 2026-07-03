ANDERS AUF EINEN BLICK (29/06 – 05/07)

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Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hey! Diese Woche hat komisch angefangen. Erst hatten wir Sommer und dann wurde es auf einmal wieder deutlich kälter. Was mögt ihr lieber, Sommer oder Winter? Ich bin definitiv Team Sommer, weil man viel an der frischen Luft unternehmen kann. Alles was wir diese Woche erlebt haben könnt ihr hier in unserm Newsletter nachlesen.

Alles was uns diese Woche bewegt hat

In der Woche vom 01.07. bis 07.07. hat sich die Redaktion von M94.5 intensiv mit dem journalistischen Format der Reportage beschäftigt. Ziel war es, Beiträge außerhalb des Senders zu produzieren und dabei an jedem Wochentag einen anderen Stadtteil Münchens zu erkunden.

Filmfest München 2026

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Wo in München kann ich einfach sein?

Arbeit, Zuhause, Arbeit, Zuhause, Arbeit, Zuhause. So sieht für viele Menschen der Alltag unter der Woche aus – ein scheinbar endloser Wechsel zwischen diesen beiden Orten. Natürlich kann man sich zwischendurch in ein Café setzen, wenn man bereit ist, vier Euro für einen Cappuccino zu bezahlen, oder in einen Park gehen, wenn man nichts dagegen hat, es sich auf dem Boden bequem zu machen.

Unser Album der Woche

Faschos, Millardär:innen und die KI – genug Gründe, um ein wütendes Album zu schreiben. Dabei verarbeitet der Meisterzweifler Fatoni mit seinem neuen Album „Drama endet nie“ eigentlich eine Trennung. Das ganze Werk ist ein Versuch, im alltäglichen Wahnsinn nicht zu verzweifeln. Denn irgendetwas ist immer, so lautet zumindest die Botschaft des Albums. Der Rapper Fatoni, der in München geboren wurde und selbst auch mal hier bei M94.5 gearbeitet hat, sieht sich als Beobachter und Kritiker von verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Prozessen. Deswegen erscheint das Drama in seinem Album auch immer wieder in einem neuen Gewand. Und dazwischen ein Haufen guter Sprüche. Denn wohl niemand beherrscht den Spagat zwischen Tiefsinn und Leichtigkeit so gut wie Fatoni. Genau das kommt auch in dem Song „Geld Ist Geil“ zum Tragen. Mit Gregor-Gysi-Zitate und aggressiven Beats geht der Ich-Erzähler auf die Jagd von Überreichen. Und auf dieser Jagd begleiten wir ihn jetzt. Hört gerne einmal selber rein.

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Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Super Food Markt – schlendern, snacken und entdecken

Im Impact Hub Munich könnt ihr von 16:00 Uhr – 21:00 Uhr Leckereien der lokalen Food-Szene probieren. Hier präsentieren Köch:innen, Startups und Gastronom:innen ihre Kreationen und Produkte. Der Fokus des Marktes liegt auf einem verantwortungsvollem Umgang mit Lebensmitteln sowie einem sozialen Miteinander in der Landwirtschaft. Der Eintritt ist frei. Falls ihr es heute nicht mehr schafft könnt ihr den Markt auch morgen von 14:00 Uhr – 21:00 Uhr besuchen.

Samstag: Kolor Open Air – Tag ausklingen lassen

Morgen könnt ihr beim Open Air Event im Minna Thiel von 16:00 Uhr – 22:00 Uhr den Tag ausklingen lassen. Die DJs vom Kollektiv liefern mit Afro House und Tech House einen entspannten Sommer-Vibe, der zum tanzen einläd. Der Eintritt ist kostenlos, aber Spenden für die Musiker sind willkommen.

Sonntag: Münchener Sportfestival 2026 – gemeinsam aktiv sein

Am Sonntag könnt ihr von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr am Königsplatz in rund 70 verschiedenen Sportarten reinschnuppern. Von klassischen Disziplinen bis zu neuen Trendsportarten ist für jeden etwas dabei. Zu den Highlights zählen der “Minga Warrior” und der Trickline Worldcup. Dazu gibt es spannende Wettkämpfe und ein buntes Bühnenprogramm. Der Eintritt ist frei.

Und sonst…

habt ein schönes Wochenende und habt Spaß bei den Events!

Liebe Grüße

Omar