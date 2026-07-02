/ Andre Anthony Foster / Bild: Filmfest München

Klaustrophobisch, unheimlich und äußerst hypnotisch. Die Nachwuchsregisseurin Sol Iglesias SK gewährte dem deutschen Publikum beim Münchner Filmfestival einen Einblick in ihr surreales Experiment „Los Nadadores“. Ein Film, der als eindringlicher Kommentar zum Spätkapitalismus fungiert.

In dem Film spielt die Regisseurin selbst die Hauptrolle, zusammen mit ihren Freund:innen, die ihre Rollen durch Improvisation ausfüllen. Nach den Worten der Regisseurin sah sie keine Notwendigkeit, ihre Freund:innen in ihren Rollen anzuleiten, da diese sich perfekt in sie einfanden. Daher fiel es ihr als Regisseurin und Schauspielerin zugleich leichter, diese Aufgabe zu bewältigen. Und es ist absolut erkennbar, dass sie ihr Engagement in beiden Rollen voll ausschöpfen konnte.

EINE BRANDHEIßE GESCHICHTE

Seit drei Tagen geht die Sonne in Buenos Aires nicht mehr unter, und die Stadt heizt sich von Tag zu Tag rapide auf. Die Stromversorgung ist zusammengebrochen, die Trinkwasservorräte gehen zur Neige, und die Stadt hat mit der Evakuierung all jener begonnen, die es sich leisten können, zu fliehen. Die Zurückgebliebenen müssen die steigende Hitze so lange aushalten, wie sie können. Dazu gehören auch die vier Freund:innen, denen wir während des gesamten Films folgen.

Die intensive Hitze prägt die Atmosphäre des Films auf phänomenale Weise und dringt durch die Leinwand bis ins Publikum vor. Die warme Farbgestaltung verleiht dem Film einen apokalyptischen Look und unterstreicht den Ton des Films bereits in der Eröffnungsszene. Vor allem lässt sie die Farben im Film besonders leuchtend wirken, was zu einem visuell atemberaubenden Erlebnis führt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Hitze wirkt weiterhin extrem, da die Figuren selbst ständig verschmiert, verschwitzt und erschöpft sind und nach Erfrischungen suchen, die sie oft in Coca-Cola-Flaschen finden – ein wichtiges, immer wiederkehrendes Motiv im gesamten Film. Während sie sich durch die leeren Straßen von Buenos Aires kämpfen und kurz vor dem Zusammenbruch stehen, stoßen sie schließlich auf eine Villa mit einem sauberen, leeren Swimmingpool, in dem sich die Freund:innen vergnügen können. Im weiteren Verlauf des Films dringen sie immer tiefer in das wohlhabende Viertel vor, wobei jeder Pool, den sie finden, scheinbar leerer und schmutziger ist als der vorherige.

FATALE FOLGEN DES KAPITALISMUS

Das ist der Kern des gesamten Films, dessen Laufzeit weniger als 80 Minuten beträgt. „Los Nadadores“ erzählt keine traditionelle Geschichte, sondern ist vielmehr eine gewissermaßen handlungslose, aber ausdrucksstarke und surrealistische Darstellung der Gefahren des Kapitalismus und der Klassenunterschiede.

Obwohl die Schwimmbäder als offensichtliche Metapher für die soziale Ungleichheit dienen, spielen auch andere zentrale Motive wie Flugzeuge eine wichtige Rolle bei der Erzählung der Geschichte. In einer bemerkenswerten Szene stehen die Figuren apathisch und gefangen vor einem Zaun und beobachten, wie zahlreiche Flugzeuge vom Flughafen wegfliegen. Und immer wieder hören oder sehen sie ein vorbeifliegendes Flugzeug, während Lautsprecher, die alle dazu auffordern, die letzten Flugzeuge zu erwischen, als fatale Erinnerung an ihr bevorstehendes Schicksal und ihr Gefängnis der Armut dienen. Sie tun jedoch ihr Bestes, dies zu ignorieren, und versuchen, den Moment zu genießen. Das ruft ein einzigartiges Gefühl hervor – eine Mischung aus Gelassenheit, Unheimlichkeit und Tragik.

EIN TECHNISCHES MEISTERWERK

Sol Iglesias SK beherrscht die technischen Feinheiten dieses Films meisterhaft, was maßgeblich zur Schaffung der spannungsgeladenen Atmosphäre beiträgt. Die Kameraführung ist makellos: Sie konzentriert sich mühelos auf Nahaufnahmen der unter Dehydrierung leidenden Figuren und beschränkt ausgedehnte Landschaftsaufnahmen auf ein Minimum, um ein Gefühl der Hilflosigkeit und Klaustrophobie zu erzeugen. Im weiteren Verlauf des Films werden die Einstellungen immer traumhafter und rätselhafter, sodass der Film einem in einem Maße unter die Haut geht, das zutiefst beunruhigend ist.

Diese Atmosphäre wird durch den Schnitt und das Sounddesign des Films noch weiter vervollkommnet. In intensiver Arbeit in der Postproduktion wurde das Tempo des Films sorgfältig abgestimmt, sodass er fließend verläuft. Darüber hinaus arbeitet Regisseurin Sol Iglesias SK über einen längeren Zeitraum an der Filmmusik und dem Sound, um den kristallklaren Klang und die bedrohliche Stimmung in vollem Umfang zur Geltung zu bringen. Es gibt keine bessere Art, diesen Film zu erleben, als mit Surround-Sound, der einen in diesen unerträglichen Sommer entführt.

KANN MAN NICHT VERPASSEN

„Los Nadadores“ ist nicht nur ein surrealistisches Meisterwerk, sondern auch ein technisches. Mit atemberaubenden Darbietungen der Hauptdarsteller und einer völlig einzigartigen Art der Erzählung durch Symbolik. Es ist ein seltener Film, der sich in der Fantasie des Publikums entfalten kann.

Für „Los Nadadores“ steht derzeit noch kein Kinostarttermin in Deutschland fest, da der Film weiterhin auf Filmfestivals weltweit gezeigt wird.