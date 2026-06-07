KRASSE KLÄNGE AUS KALIFORNIEN – LEVITATION ROOM KOMMEN NACH MÜNCHEN

/ Theresa Detterbeck / BILD: Levitation Room

Zwischen Summer of Love und modernem Neo-Psych: Levitation Room kommen erstmals nach München ins Import Export, mit Support von Yalisco.

Los Angeles ist eine Stadt der Gegensätze und der Träume. Man denkt an flirrende Hitze und Palmen vor orangefarbenen Sonnenuntergängen über dem Meer. Aus dieser Kulisse stammt Levitation Room. Mit ihren schwebenden Melodien, hypnotischen Gitarren und verträumten Klanglandschaften hat sich die Band in der internationalen Psych-Rock-Szene einen festen Platz erspielt. Nächste Woche kommen die Kalifornier auch nach München.

Die Band aus East Los Angeles hat es schon auf populäre Playlists wie „Modern Psychedelia“ und „Danger Mouse Jukebox“ geschafft und ihre Debütveröffentlichung „Friends“ wurde inzwischen mehr als 30 Millionen mal gestreamt. Die Musiker können auf fast 15 Jahre Bandgeschichte zurückblicken, gefunden hat sich die Band nämlich bereits 2012. Der Grund: eine gemeinsame Begeisterung für Garage Rock und psychedelische Klänge der Sechzigerjahre.

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ZWISCHEN NOSTALGIE UND GEGENWART

Levitation Room verbinden klassischen Psych-Rock der 1960er-Jahre mit modernen Neo-Psych-Einflüssen. Ihre großen Vorbilder sind Pink Floyd, The Beatles und Grateful Dead. Und das hört man auch: Levitation Room erschaffen einen Sound, der zugleich nostalgisch und zeitgemäß wirkt. Verträumte Klanglandschaften, hypnotische Gitarren und eine ausgeprägte Lo-Fi-Ästhetik prägen ihre Musik. Inhaltlich kreisen ihre Songs um Liebe, das Leben in der Großstadt und die Wahrnehmung einer Welt, die oft wie eine Illusion erscheint.

BILD: Levitation Room

Angeführt von Sänger und Gitarrist Julian Porte gehören heute Gabriel Fernandez an der Leadgitarre, Schlagzeuger Jonathan Martin, Bassist Kevin Perez sowie Keyboarder Glenn Brigman zur Besetzung. Über die Jahre entwickelte die Gruppe ihren Stil kontinuierlich weiter und erweiterte ihr musikalisches Spektrum, ohne die charakteristischen träumerischen Melodien aufzugeben.

PSYCHEDELISCHE KLANGWELTEN

Nach der EP „Minds of Our Own“ (2015) veröffentlichten Levitation Room die Alben „Ethos“ (2016), „Headspace“ (2019) und zuletzt „Strange Weather“ (2024). Für die Aufnahmen dieses Albums arbeiteten sie unter anderem mit dem ehemaligen Brian-Jonestown-Massacre-Keyboarder Rob Campanella, Jason Kick von Mild High Club und Joel Robinow von den Black Crowes zusammen. Erst im Mai haben Levitation Room außerdem eine neue EP veröffentlicht: Equinox.

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NÄCHSTER HALT: MÜNCHEN

Fans des Psychedelic Rock sollten sich den Auftritt in München also vormerken: Levitation Room kommen am 09.06. erstmals in die Stadt im Import Export. Unterstützung erhalten sie von der Genfer Band Yalisco, die Garage-, Surf- und Psychedelic-Rock miteinander verbindet und den Abend entspannt eröffnet. Im Anschluss sorgt DJ Thur Deephrey mit internationalen Grooves für die passende Stimmung. Tickets gibt es auf rausgegangen.de. Das Konzert wird präsentiert von SKURREAL und M94.5.