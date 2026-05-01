/ hannahkn

Nach jahrelanger Erfahrung auf internationalen Festivals und Bühnen bringen Helicon ihren besonderen Sound nun endlich auch nach München. Die siebenköpfige Band aus Glasgow ist bekannt für ihre intensiven Live-Shows und Musik, deren Sound sich bewusst einer Zuordnung in ein einziges Genre entzieht. Wer ihr Konzert besucht, kann sich schon jetzt auf einen besonderen Abend voller Abwechslung und experimenteller Musik freuen.

Helicon hat sich in der internationalen Psych-Szene schnell einen Namen gemacht. Spätestens seit ihrem Signing bei dem Label Fuzz Club im Jahr 2017 gelten sie als eine feste Größe. Mit ihrem besonderen Sound lassen sie Psychedelic Rock, Electronica, Gitarrenelemente und die aus der klassischen Musik Nordindiens stammenden Sitar-Klänge miteinander verschmelzen. So kreieren sie eine besondere Mischung, die man nicht so leicht vergisst.

BILD: Nikita Thevoz

BESONDERE KLANGWELTEN

Das Außergewöhnliche an Helicon ist vor allem die Fähigkeit, eine gelungene Balance zwischen strukturierten Songs und Sound-Experimenten zu finden. Genau das hebt sie auch innerhalb der Szene hervor. Mark Gardner von Ride bringt das auf den Punkt:

“The difference between Helicon and other ‘psych’ bands is that they have beautifully crafted songs alongside the big psychedelic freakouts”

Genau diese Mischung ist es auch, durch die ihre Tracks eine besondere Atmosphäre schaffen. Die unerwarteten Wendungen wirken fesselnd und ziehen die Aufmerksamkeit der Zuhörer:innen immer wieder neu auf sich.

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BEKANNTHEIT INNERHALB DER SZENE

Die Band überzeugt nicht nur durch ihre Arbeit im Studio, sondern vor allem durch ihre Live-Auftritte. Als Act auf Festivals wie dem Liverpool International Festival of Psychedelia oder dem Manchester Psych Fest haben sie ihre Musik weit über die Grenzen Großbritanniens hinausgetragen. Auch Kooperationen mit Szenengrößen wie Will Carruthers oder dem Produzenten Al Lover zeigen, wie sehr sie innerhalb der Szene gefestigt sind. Zudem entwickelt sich ihr Sound stetig weiter und findet dadurch unter anderem Anklang bei Musikern wie Martin Bulloch von Mogwai, der besonders die Stärke der Band, ständig Neues zu probieren, lobend hervorhebt.

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PREMIERE IN MÜNCHEN

Für alle Münchner:innen ist es jetzt endlich so weit, denn Fans von psychedelischer Musik können Helicon demnächst live erleben. Mit ihren Songs schaffen sie auf der Bühne eine besondere Atmosphäre, von der man sich selbst überzeugen muss. Diese Möglichkeit bietet sich am 09.05. im Milla Club in München. Das Konzert wird von M94.5 und SKURREAL präsentiert und startet um 20:00 Uhr. Wer sich Tickets sichern will, findet diese auf rausgegangen.de.

HARVEY RUSHMORE & THE OCTOPUS ERGÄNZEN DEN ABEND

Neben Helicon kommt an diesem Abend noch eine weitere Band in den Milla Club und bietet einen weiteren Grund, sich das Konzert vorzumerken. Harvey Rushmore & The Octopus stehen zusätzlich auf der Bühne und bringen ihren eigenen besonderen Sound mit.

Mit über 400 Konzerten in ganz Europa ist die Band aus Basel schon ein fester Teil der Neo-Psych-Szene. Ihre Musik bewegt sich zwischen Garage, Surf, Krautrock und Psych Rock und zeichnet sich durch ein besonders dynamisches, fast tranceartiges Klangbild aus.

BILD: Mehdi Benkler

MINDSUCKERS

Ihr neues Album „Mindsuckers“ ist frisch aus dem Studio und findet Inspiration in alten Horrorfilmen und B-Movies. Musikalisch umgesetzt klingen die Songs auf dem Album entsprechend düster, sind geprägt von surrealen Einflüssen und behandeln Themen wie dystopische Zukunftsvisionen. Auch das Thema künstliche Intelligenz und das Gefühl einer unsicheren Realität sind zentrale Inhalte.

Dabei sind Einflüsse von Bands wie The Black Angels, Wooden Shjips oder Moon Duo klar zu erkennen, ohne ihren Stil einfach zu kopieren. Harvey Rushmore & The Octopus gelingt es, ihre eigene Richtung einzuschlagen und dabei offen für unberechenbare, fast zufällig wirkende Elemente zu bleiben.

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OFFEN FÜR DAS UNVORHERSEHBARE

Genau das ist es auch, was die Band antreibt. „Mindsuckers“ ist bereits das vierte Studioalbum von Harvey Rushmore & The Octopus und beinhaltet neun Songs, die energetisch sind und sich kraftvoll entwickeln. Auch innerhalb des Albums wirken die Tracks zusammenhängend, ohne repetitiv zu werden. Live lassen sie der Band Raum und Freiheit für spontane Momente. Gerade diese Offenheit spiegelt auch den eigenen Anspruch der Band wider. Als Ziel nennen sie, Musik zu erschaffen, die Zufall und Improvisation zulässt und sich nicht in feste Formen drängen lässt. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass kein Auftritt dem anderen gleicht und bietet einen weiteren Grund dafür, die Schweizer Psych-Band am 09.05. im Milla Club selbst zu erleben.

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VOLLE BANDBREITE

Damit ergänzen sie den Abend und auch Helicon perfekt. Während diese in ihrer Musik oft mit vielschichtigen Klanglandschaften arbeiten, liefern Harvey Rushmore & The Octopus eine rohe, treibende Energie. Diese Kombination verspricht einen Abend, der die Bandbreite der modernen psychedelischen Musik einfängt und abwechslungsreiche Performances bereithält.