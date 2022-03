Koko Head Park sind zurück

/ Elena Dersch / Bild: ferdinandmolck_ude

Mit den beiden Debütsingles “Monsters” und “Ways” melden sich Koko Head Park nach einer langen Pause zurück. Stück für Stück nähern wir uns damit ihrem ersten Studiowerk.





Vorfreude ist die schönste Freude

Nach fünf Jahren Pause startet die Band mit gleich zwei Singles in das Jahr 2022. Die Pause haben Koko Head Park genutzt um sich sowohl privat, als auch musikalisch weiter zu entwickeln. In den letzten Jahren sind sie vor allem erwachsen geworden, sagen sie. Anstatt sich aufzulösen, schaffen sie es aber sich musikalisch wieder zusammenzusetzen und schreiben neue Songs. Durch die Pandemie wurde der Prozess zwar verlangsamt, jetzt haben sie aber einen Rhythmus gefunden. Ungefähr alle drei Monate treffen sich die Vier um gemeinsam Songs zu schreiben und zu produzieren.

Bandmitglieder von Koko Head Park: Tim, Vincent, David und Johannes

Bild: ferdinandmolck_ude

“Monsters” im Kopf

Mit ihrer Single “Monsters” leiten Johannes, Tim, David und Vincent den Startschuss für eine musikalische Phase ein. Wo früher noch Singer Songwriter-Nummern entstanden sind, werden jetzt Songs produziert, die schwere und düstere Themen behandeln. Auch musikalisch gehen sie in eine andere Richtung als in der Vergangenheit. Denn in “Monsters” geht es unter anderem um Albträume, Ängste und Gefühle von “Gejagt-sein”- Sänger Johannes verarbeitet damit einen Verlust in seinem näheren Umfeld.

“Ich kann das für mich selber auch gut in Musik verarbeiten, aber ich brauch da halt die Jungs dazu.” Sänger Johannes im Sound of Munich-Interview bei M94.5, Bild: ferdinandmolck_ude

Das die Band Musik als Ventil für sich versteht, hat sich aber erst entwickelt. Früher haben sie Songs eher gedankenlos geschrieben und der Prozess bis zur Entstehung lief ganz anders ab. Durch ihre intensive Freundschaft schaffen sie es, auch zu viert Songs zu schreiben. Mit allem was gerade los ist, ist der Song für die Band eine Art “Guiding Light”. Deswegen ist “Monsters” auch die erste Single. Sie ist der ehrliche Grund, warum sich die Band wieder zusammengefunden hat.

Neue “Ways” für Koko Head Park

Das Gefühl von Melancholie ist für die Band etwas, was ganz natürlich passiert. Trotzdem ist es nicht ihre Intention mit ihren Songs “runterzuziehen”. Ihre Musik reflektiert lediglich ihren Alltag, mit dem sich auch die Hörer:innen identifizieren können. Es geht um eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die sich immer mehr online aufhält – und auch darum, dass unser gesamtes Leben immer mehr virtuell stattfindet. Auch in ihrer neuesten Single “Ways” thematisieren sie Zustände und Veränderungen in unserer Gesellschaft.

“Es gab eigentlich keine Alternative an Songs wo es gut reingepasst hätte.” Schlagzeuger Tim im Interview bei M94.5, Bild: ferdinandmolck_ude

In “Ways” geht es um toxische Inhalte auf Plattformen wie Instagram oder YouTube. Und um Menschen, die sich von der dort gezeigten, vermeintlichen Selbstdarstellung beeinflussen lassen und sie sich zum Vorbild nehmen.

Mit dem Thema der Selbstpräsentation in sozialen Netzwerken treffen sie einen Nerv der Zeit. Denn durch die Pandemie haben diese noch mehr Relevanz bekommen – vor allem bei jungen Menschen.

Instagram-Account von Koko Head Park

Koko Head Park Konzert?

Aktuell hat die Band noch nicht geplant, Konzerte zu spielen. Die Jungs schreiben gerade neue Songs und fokussieren sich auf die Fertigstellung ihrer EP. Den Sommer warten sie mit Konzerten noch ab, auch weil sich in den letzten zwei Jahren viele Konzerte anderer Bands aufgestaut haben, die erstmal nachgeholt werden müssen. Koko Head Park sind auf jeden Fall zurück und wollen bei der Musik bleiben. Und auch wenn es für dieses Jahr noch keine geplanten Live-Konzerte gibt, werden sie vielleicht doch auf der in oder anderen Festival Bühne zu sehen sein.