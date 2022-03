Pop-Punk mit Message

/ Tobias Loussinian Hildebrand / Bild: Daniel Jocher

Weiße Hemden, schwarze Hosenträger, Fliege und gesellschaftskritische Texte sind ihr Erkennungsmerkmal. München ihre Heimat. Als Coverband von Bands wie Blink-182, Sum 41 oder Green Day haben sie einst begonnen, doch schon seit einigen Jahren kann die Punkband Stand Up Stacy eigene Kompositionen vorweisen.





Musik und Botschaft gehören absolut zusammen

Ihr Stil ist vielfältig: Von hartem Punk bis hin zu emotionalen Balladen findet sich alles Erdenkliche im Repertoire der Gruppe um Schlagzeuger Simon Kurz und Sänger und Gitarrist Uwe Kriegbaum.

Ganz zentral in ihren Songs ist auch die lyrische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen. Teilnehmen an dem, was da draußen in der Welt passiert, gehört zum Selbstverständnis der Band. Ob persönliche Dinge, wie das “Sich-nicht-unterkriegen-lassen” während der Pandemie, der Umgang mit Selbstzweifeln oder politische Ansichten im größeren Kontext – all das spricht Stand Up Stacy an.

Musikvideo zu "Tell Me It´s Alright" von Stand Up Stacy

Große Bewunderung für die Ärzte

Daher sind auch die Ärzte ein großes Vorbild. Die “extrem gut gemachten Songs und Texte” werfen das Licht auf Probleme in der deutschen Gesellschaft, und man dürfe nicht müde werden, diesen Dingen immer und immer wieder Aufmerksamkeit zu verleihen. Der Song „Open Your Eyes“ ist nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich mit seiner Kritik an Rechtspopulismus dem Ärzte-Klassiker “Schrei nach Liebe” sehr ähnlich. Mit über einer halben Million Streams ist er außerdem der meistgestreamte Song der Band auf Spotify. Ihr Debutalbum “The Magnificent You” bietet viele Songs mit Denkanstößen für alle.

Album "The Magnificent You"

Ein vielseitiges Repertoire ist zu erwarten

Wenn Stand Up Stacy ein Wunschkonzert spielen dürfte, dann auf dem South Side Festival. Während der Pandemie arbeitete die Band an neuer Musik und brachte mit „They won’t get us down“ eine Single heraus. Diese ist sowohl in Balladen-, als auch in einer Chorversion erschienen – aufgenommen mit der Münchner Musikhochschule.