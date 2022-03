“Die achtzigmillionste Story eines Tunichtguts”

/ David Entsfellner / Bild: DISSY

Auf seinem neuen Album “Anger Baby” reflektiert der Rapper DISSY melancholisch über sein bisheriges Leben. Die Platte wird am 25.03.2022 veröffentlicht und kurz danach geht DISSY damit schon auf Tour – auch nach München.

Planlos durchs Leben schlittern

Till Krücken ist als Sohn einer Opernsängerin geboren. Die Faszination für Kunst und Musik wurde ihm also in die Wiege gelegt. 2014 nimmt er erstmals die Rolle des “Psychoblick DISSY” an und rappt über seine Wut, das Gefühl einfach nicht reinzupassen und Planlosigkeit. Über die Jahre experimentierte er mit verschiedenen Alter-Egos. Zum Beispiel als “Fynn” mit einer gleichnamigen EP. Für “Anger Baby” legt er diese aber ab.

“Mama macht mit Papa Schluss, wir war’n alone,

Ich hing auf sieben Schulen immer on the road

Und wechselte von Call of Duty to Fruity Loops,

Versaute mir das Abitur und hing nur mit Goons” DISSY in “TUNICHTGUT”

Scheidung, Schulwechsel und schlechte Einflüsse – in seiner Jungend driftet Till durch sein Leben – bis er in der Musik seinen Halt findet. Auf seinem kommenden Album verarbeitet er diesen Werdegang. Persönlicher, ehrlicher und weniger düster. Zumindest im Vergleich zu seinen vorigen “Bugtape” EPs.

Foto: Fritz Elsmann

Für seine Experimentierfreudigkeit gilt er in der Rap-Szene als kleiner Geheimtipp. So hat er schon mit größeren Namen wie Mine und Megaloh zusammengearbeitet – sowohl vor, als auch hinter der Kamera.

Wütendes Baby auf Tour

Mit dem kommenden Album “Anger Baby” geht DIZZY auf Tour und kommt auch nach München. Schon ein halbes Jahr nach seiner letzten EP droppt er die ersten Single-Auskopplungen. Wem “Zukunft” oder “TUNICHTGUT” Bock auf mehr machen, sollte sich Tickets für sein kommendes Konzert kaufen.

DISSY – Anger Baby Tour 2022 – LIVE im Ampere

Samstag, 09. April 2022

Beginn 19:30 Uhr

VVK € 18,48 / AK € 25

Präsentiert von M94.5