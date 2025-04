Warten auf besser Wetter

/ Ella Butz

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate vom 05.04.2025

Es ist der letzte Sonnentag vor der nächsten Kaltfront. SektMate bringt euch deshalb Kulturevents, die ihr auch drinnen mitnehmen könnt. Angefangen beim neuen Meteoriten “Issigau” im Deutschen Museum führt Moderatorin Ella Butz durch zwei Theaterstücke “Lichtspiele” und “Warten auf Godot”, dass laut dem Testament von Samuel Beckett nur mit Männern besetzt sein darf. Passend zum kommenden Regenwetter läuft in München noch bis zum 11. April das Literaturfest und alle, die den warmen Samstagabend noch ausnutzen wollen, können an die Pinakothek der Moderne zum offenen Tanzabend gehen.

SektMate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.