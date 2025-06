Die Kultursonne scheint!

/ Viola Yu

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate am 07.06.2025

In der Sendung heute geht es um verschiedene Veranstaltungen in Museen und auf Bühnen.

Die Münchner Kammerspiele haben nach der Sommerpause wieder viele neue Prämieren, eine davon ist “Sauhund”, die ihr noch am 11.6. und dann wieder ab Oktober sehen könnt. In der Zwischenzeit gibt es am Haus drei Clubs und diverse Workshops zu besuchen. Wie jeden ersten Donnerstag im Monat kommt ihr kostenlos in die aktuelle Ausstellung im Lenbachhaus rein. Die dramatische Oper “Tosca” läuft noch am 26. und 27. Juni im Gärtnerplatztheater. Noch eine Ausstellung haben wir für euch: “Sell la Vie” von einem oder einer anonymen Künstler:in. Die ganze Kulturszene hier ist ja schön und gut, aber manchmal zieht es einen einfach in die Natur. Wie gut, dass es den BergBus gibt! Der bringt euch an Wochenenden und Feiertagen noch bis zum 7. November von München aus in die Berge.

SektMate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.