Kein Jahresausklang ohne Derby: Panthers zu Gast in München 

Am 34. Spieltag empfängt der EHC Red Bull München die Augsburger Panther zum Heimderby: um 19:30 Uhr treffen die Rivalen im SAP Garden aufeinander.

Derbyfieber zum Jahresendspurt: Mit einem Sieg in Dresden im Gepäck gehen die Jungs des EHC selbstbewusst in den letzten Heimauftritt des Jahres. München will das Jahr 2025 vor heimischer Kulisse mit einem Heimsieg verabschieden und zugleich den Grundstein für eine neue Siegesserie legen.

Doch Derby bleibt Derby. Die Panther reisen nicht zum Gratulieren an, sondern zum Kratzen und Beißen. Der aktuell Tabellenelfte braucht die drei Punkte dringend, um die Schwenninger Wild Wings zu überholen und mit ordentlich Fahrtwind ins nächste Jahr zu starten. Die Münchner Bullen hingegen könnten sich mit einem Heimsieg wieder auf Tabellenrang drei vorschieben. Die ausverkauften Ränge des Stadions werden heute somit zum Schauplatz eines stimmungsvollen sportlichen Jahresabschlusses.

Klettert der EHC heute erneut aufs Treppchen oder fahren die Augsburger Panther ihre Krallen aus? Der M94.5 Liveticker hier zum Nachlesen: