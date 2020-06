(1) Die zum Abwaschen

/ Sarah Fischbacher / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Die vorlesungsfreie Zeit ist vorbei – jetzt wird vorgelesen! Mit verschiedenen Stimmen und Texten begleitet euch VORLESUNGSZEIT, der neue Kultur-Podcast aus dem Hause M94.5, quer durch euren Alltag: Wir lesen euch vor beim Zähneputzen, beim Spazierengehen, beim Aufräumen… Jede Folge dauert genauso lang wie die mit ihr verknüpfte Tätigkeit – mal 30 min., mal 30 sek. In den Folgen wechseln sich nagelneue Texte des Schreibkollektivs Prosathek mit Klassikern der Literaturgeschichte ab. Es lesen die jungen Stimmen des M94.5-Kulturressorts.

Wie kam’s zu der Idee? Im Gespräch mit Prosathek-Mitglied Annika Kemmeter stellt Vorlesungszeit-Leitung Sarah Fischbacher in der Startfolge Jetzt wird vorgelesen! den neuen Podcast vor.

Folge (1) Die zum Abspülen lädt euch ein, den Berg Geschirr neben eurem Spülbecken endlich in Angriff zu nehmen, und versetzt euch mit Auszügen aus Annika Kemmeters Roman Die letzte Flaschenpost direkt an die Ufer des Rheins. Also: Wasserhahn auf und losgehört!