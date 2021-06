M94.5-Podcasts im Überblick

/ Moritz Batscheider

M94.5 kennen Radiofans in MĂŒnchen seit 25 Jahren als frisches, junges Programm, das Abwechslung in die ĂŒbrige Radiolandschaft bringt. Aber hey, es ist 2021: Podcasts sind das neue Radio!

Die Entwicklung des Podcast-Hypes im deutschsprachigen Raum der vergangenen Jahre kam fĂŒr M94.5 wie gerufen. Als Journalist:innen von morgen wollen auch wir Geschichten in zeitgemĂ€ĂŸen Formaten erzĂ€hlen und vielleicht sogar die Zukunft des Journalismus mitbestimmen.

„Entscheidend is‘ auf’m Platz“

Einen großen Anschub in Richtung M94.5-Podcasts leistete die Sportredaktion. Die Redakteur:innen waren nicht zufrieden mit der Struktur ihrer zweistĂŒndigen Live-Sendung Buzzer Beat – Hip Hop und Basketball, beziehungsweise den Rahmenbedingungen eines Talk- / Interviewformats im Radio. So entstand ohne großes Vorwissen ĂŒber die Podcast-Branche der erste M94.5-Podcast Buzzer Beat. Motiviert durch den Erfolg dieses ersten Formats arbeitete das Sportressort weiter an neuen Ideen und entwickelte so seinen Interviewpodcast Sportgondel

Immer Mittwochs.

Orange is the new…Orange

Der Ball ist immer noch BrĂ€unlich-Orange und die beste Basketballliga der Welt ist immer noch die NBA. Was hat sich also geĂ€ndert im Basketball-Podcast von M94.5? Neuer Name, neue Stimmen, neue Einblicke. Seit diesem FrĂŒhling prĂ€sentiert sich Buzzer Beater in frischem neuen Look und bringt alles mit, was man als Basketballfan so braucht und blickt auch ĂŒber den Tellerrand auf gesellschaftliche Themen in den USA.

Jeden zweiten Freitag.

Digital ist besser!

Wie an einer amerikanischen Highschool gilt auch an der MEDIASCHOOL BAYERN: Wo Sportler, da auch Nerds. Klischees beiseite, das M94.5-Digitalressort veröffentlicht regelmĂ€ĂŸig seinen Podcast Gamefreunde.

Egal ob Indie-Games, oder Triple-A-Titel, alles wird angezockt und kritisch rezensiert. Außerdem gibt’s noch spannende Interviews mit GrĂ¶ĂŸen aus der Branche.

Derzeit unregelmĂ€ĂŸige Releases.

Dein Thema des Tages

Neben den Ressorts sollten auch die Redakteur:innen, deren Ausbildung primĂ€r in den Tagesteams stattfindet die Möglichkeit bekommen, Inhalte im Podcastformat zu veröffentlichen. Aus diesem Antrieb heraus entstand im FrĂŒhjahr 2019 das Format M94.5 TO GO – monothematische Episoden, die sich in unterschiedlichsten ErzĂ€hlformen prĂ€sentieren. In M94.5 TO GO sollen unsere Redakteur:innen den Freiraum haben, sich ĂŒber klassische, lineare Formate und Darstellungsformen hinaus auzuprobieren um Neues zu schaffen (und dafĂŒr sind Podcasts ja schließlich auch da, oder?)

Immer Mittwochs und Freitags.

Half the World Away

Im Zuge der Weiterentwicklung entstand auch der erste englischsprachige Podcast bei M94.5: Artsy Fartsy Immigrants. Moderiert wird das Talk- und Interviewformat vom Musiker Jordan Prince. Er zog 2015 – der Liebe wegen – von New Orleans nach MĂŒnchen und versucht seitdem, mit seiner Kunst seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Prince spricht mit Menschen, die Ähnliches erleben und deren Kunst vielleicht sogar durch ihre Immigration in ein anderes Umfeld geprĂ€gt wurde. So zum Beispiel der Regisseur Alireza Golafshan, Gewinner des Bayerischen Filmpreises.

Artsy Fartsy Immigrants gibt’s auch als Videopodcast!

Immer Donnerstags.

Wer sein Radl liebt…

…der startet zur Tour de France einen Radsport-Podcast, bespricht tĂ€glich auf humorisitische Weise das Geschehen, macht sich in der Szene einen Namen und fĂŒhrt spannende Interviews – die man bei anderen Sendern so nicht hören wĂŒrde – mit den GrĂ¶ĂŸen der Sportart. So geschehen in der M94.5-Sportredaktion mit dem Podcast WATTs Ab!.

Jeden zweiten Dienstag. Zur Tour de France tÀglich!

Wintersport-Insider

„Wir nehmen euch dorthin mit, wo Wintersport passiert, auch abseits von Vierschanzentournee und KitzbĂŒhel“ – Das ist das Motto des M94.5-Wintersportpodcasts Ski Happens. Ein Projekt von Olympiasieger Vinzenz Geiger, gemeinsam mit Ex-Biathletin Corinna Horn und M94.5-VolontĂ€r Moritz Batscheider.

Mehr zu Ski Happens erfahrt ihr hier.

aktuell: jeden zweiten Dienstag

Jetzt wird Vorgelesen!

Die vorlesungsfreie Zeit ist vorbei – jetzt wird vorgelesen! Mit verschiedenen Stimmen und Texten begleitet euch dieser neue Podcast aus dem Hause M94.5 quer durch euren Alltag: Das Kulturressort liest euch vor beim ZĂ€hneputzen, beim Spazierengehen, beim AufrĂ€umen
 Jede Folge dauert genauso lange, wie die mit ihr verknĂŒpfte TĂ€tigkeit. Eine Kooperation mit dem Schreibkollektiv Prosathek.

Immer Donnerstags.

This is the greatest show!



Im Zirkus der auditiven Radiounterhaltung tanzt nun ein neues Trapezakteurduo: M94.5-Kulturreporterin Johanna Retzer und ihr Kollege Sebastian Dietl nehmen sich eine Sparte des Musiktheaters vor, die oftmals auf dem Scheiterhaufen der reinen Unterhaltungsshow verbrannt wird: Das Musical. Was fĂŒr die Einen Quelle grĂ¶ĂŸter Inspiration ist, bleibt fĂŒr die Anderen das BĂŒhnenĂ€quivalent zum Heimatfilm. In diese Wunde legen die beiden ihre Hand und gehen der Sache auf den Grund. Musical: Wo kommt es her, wo geht es hin, warum ĂŒberhaupt, und ironisch oder ernsthaft?

Zweitbesetzung gibt’s auch als Videopodcast

Jeden letzten Samstag im Monat

Da gibt’s doch noch mehr?!

Push-Mitteilungen fluten jeden Tag unsere Smartphones, Nachrichten konsumieren wir in kleinen HĂ€ppchen und die Themen verschwinden so schnell aus den Timelines, wie sie erscheinen. Doch wie entwickeln sich eigentlich spannende Themen, die von der Startseite rutschen? Dieser Frage geht der Podcast Fußnoten – eine Kooperation unseres Nachrichten- und Politikressorts – nach.

Immer Montags.

Forschung auf die Ohren!

Das Rad der Wissenschaft dreht sich weiter und weiter. Damit ihr den Überblick behaltet, stellt euch Neutron alle zwei Wochen das Neueste aus der Welt der Forschung vor. Dabei sprechen wir aber nicht nur ĂŒber die Ergebnisse von Studien, Experimenten und Untersuchungen, sondern auch mit den Forscher:innen, die dahinter stecken.

Jeden zweiten Freitag.