It’s Showtime – EHC Red Bull München vor Mammutaufgabe gegen Tabellenführer Straubing

25. November 2025 / und / Bild: City-Press GmbH / DEB

Die bisher schwerste Aufgabe der Liga Saison steht an: Der EHC empfängt den Tabellenführer aus Straubing im SAP-Garden! Können die Jungs vom EHC den Schwung vom Kantersieg gegen Augsburg mitnehmen?

Die letzten 2 Partien in der Liga gingen für die Starubinger verloren, die letzten 2 gegen den EHC allerdings gewonnen. Zeichen sind also nicht ganz klar, es scheint ein packendes Spiel zu werden!

