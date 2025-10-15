In memoriam Diane Keaton

/ Lorenz Beckmann / M94.5 - Filmfabrik



Filmfabrik vom 15.10.2025

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Wir starten diese Woche mit einem Film, der zwar im Frühjahr 1945 spielt, sich aber gar nicht auf die Ereignisse an der Front fokussiert. Denn “Amrum” von Fatih Akin ist kein typischer Kriegsfilm. Modernste militärische Technik spielt dagegen in “Tron Ares” eine große Rolle. 15 Jahre nach dem letzten Film bekommt die Reihe nun einen dritten Teil. Aber wird er seinem Platz auch gerecht? Zum Schluss der Sendung blicken wir noch auf eine Filmikone, die sich trotz abgebrochener Schauspielausbildung einen festen Platz in Hollywood sicherte: Diane Keaton. Einen Rückblick auf ihre Karriere liefern wir euch diese Woche in der Filmfabrik.

Die Filmfabrik läuft jeden Mittwoch ab 19 Uhr live auf M94.5 und wird jeden folgenden Donnerstag ab 13 Uhr wiederholt.