Im Kampf um die Champions League: EHC München gegen Löwen Frankfurt

Am 50. Spieltag der Penny DEL Saison 2025/2026 trifft der EHC Red Bull München am Sonntagnachmittag auf die Löwen Frankfurt. Ab 14 Uhr wollen die Münchner einen weiteren Schritt Richtung Tabellenplatz 2 machen.

Der 4. Platzierte aus München trifft auf den 13. aus Frankfurt. Für die Löwen geht’s im Tabellenniemandsland nur noch darum, sich ordentlich aus der Saison zu verabschieden. Mit dem Abstieg wird man nichts mehr zu tun haben, aber auch die Play-Offs sind rein rechnerisch nicht mehr zu erreichen.

Für die Münchner hingegen geht’s um nichts Geringeres als um die Qualifikation zur Champions League. Drei Punkte liegt man drei Spieltage vor Schluss hinter dem 2. Tabellenplatz. Wird die Vize-Meisterschaft eingefahren, gibt es nächste Saison Champions League Eishockey im SAP Garden zu sehen. Denn auch der 2. Platzierte der DEL qualifiziert sich direkt für die Königsklasse.

Ein Selbstläufer wird das Spiel jedoch nicht. Bereits zur Weihnachtszeit im letzten Jahr entführten die Löwen mit einem 1:3 Auswärtserfolg die 3 Punkte aus München nach Frankfurt. Und auch die letzten drei Partien der Löwen gingen jeweils in die Overtime.

Wird es also ein spannender Overtime-Krimi, oder wird der EHC seiner Favoritenrolle gerecht? Die Antwort gibt’s hier im Liveticker zum Nachlesen!