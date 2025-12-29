Hoffmann auf dem Treppchen, Prevc dominiert

/ Victoria Moser und Johanna Kopp / Bild: M94.5 / Victoria Moser

Alle Jahre wieder… startet die Vierschanzentournee in Oberstdorf! Und heuer haben es sechs Athleten des DSV geschafft, sich für den Wettkampf zu qualifizieren. Neben Wellinger, Paschke und Hoffmann ganz vorne mit dabei: der diesjährige Hoffnungsträger Philipp Raimund. Wird er es schaffen, den Sieg am Schattenberg zu holen und den Grundstein für einen deutschen Gesamtsieg zu legen? Oder springt der Topfavorit Domen Prevc an all seinen Konkurrenten vorbei?

Den ersten Schritt hat Philipp Raimund auf jeden Fall schon mal geschafft. In der Qualifikation konnte er direkt an seine starken Leistungen der bisherigen Saison anknüpfen. Nur der aktuell Weltcuplisten-Erste Domen Prevc sprang weiter. Und auch im Probedurchlauf lief es für den 25-Jährigen mit 133,5 Metern gut. Domen Prevc sprang auf 139 Meter, Jan Hörl sogar auf 140 Meter.

Durchwachsene Bilanz der deutschen Starter und zwei Überflieger

Ding ding – Start der K.o.-Runde: Sechs von neun Deutschen haben es durch die Qualifikation geschafft, aber nur fünf von ihnen hatten die Chance, in den zweiten Wertungsdurchgang zu kommen. Denn das Duell Hoffmann vs. Wellinger war ein rein deutsches, das Felix Hoffmann mit Rang 6 des ersten Durchgangs souverän für sich entscheiden konnte. Neben Hoffmann sprang auch Lokalmatador Raimund untermalt vom lauten „Ziehhh“ des Oberstdorfer Publikums mit 136 Metern in den zweiten Wertungsdurchgang.

Pius Paschke, der in der letzten Saison noch als heißer Kandidat für den Vierschanzentournee-Sieg antrat, verlor knapp gegen Robin Pedersen; Constantin Schmid und Luca Roth, die in der Qualifikation auf den hinteren Rängen landeten, hatten keine Chance gegen ihre starken Gegner Kobayashi und Hörl.

Von neun auf sechs auf zwei Springer – so sah die deutsche Bilanz vor dem zweiten Durchgang aus. Philipp Raimund und Felix Hoffmann waren die letzten deutschen Hoffnungsträger. Die Stimmung war gut, die deutschen Springer wurden tatkräftig angefeuert und so sprang Raimund ähnlich wie im Probedurchlauf auf 133 Meter, Hoffmann auf 136 Meter.

Das Publikum in Oberstdorf bejubelt Philipp Raimund.

Das bedeutet: Platz 6 und Platz 4 für die Deutschen. Doch kurz vor der Siegerehrung stieg die Spannung noch einmal – Timi Zajc, der zweitplatzierte Slowene, wurde disqualifiziert. Drei Millimeter war sein Anzug zu lang. Und so durfte Hoffmann doch noch auf’s Treppchen – das beste Weltcupergebnis seiner Karriere!

Tschofenig, Kraft und Co. bereit für ihre Heimschanzen

Bei den Österreichern hat Vieles einfach gepasst. Nach ein paar eher enttäuschenden Wochenenden konnten heute einige aus dem Team ihre Stärken wieder zeigen. In einem sehr starken ersten Durchgang sicherten sich die Österreicher fünf der zehn besten Plätze. Ortner konnte im zweiten Durchgang zwar nicht mehr ganz an seine Leistung anknüpfen, Hörl erreichte dafür aber Rang 4. Mit lautstarker Unterstützung der 25.500 Zuschauer:innen im Oberstdorfer Skisprungstadion sprang der Titelverteidiger Tschofenig auf den 2. Platz. Auch Stefan Kraft kann mit Platz 9 durchaus wieder mit sich und seinen Teamkollegen zufrieden sein.

Stefan Kraft erklärt, was der Erfolg des Teams bewirkt.

Prevc meilenweit entfernt

„Und er fegt einfach jedes Mal alle davon“, beschreibt der Österreicher Jonas Schuster seinen Konkurrenten aus Slowenien. Bei Prevc stellt sich die Frage: Springt er noch oder fliegt er schon? Der Slowene kam auf 139 Meter im Probedurchlauf, 141,5 im ersten und 140 im zweiten Wertungsdurchgang. Er sprang klar über die grüne Linie und sicherte sich damit, als erster Slowene überhaupt, einen Sieg in Oberstdorf. Für den aktuellen Gesamtweltcupführenden ist das die sechste Goldmedaille dieser Saison. Sein gutes Ergebnis motiviert ihn auf jeden Fall für die anstehenden Wettkämpfe.

Domen Prevc sammelt Selbstsicherheit durch den heutigen Sieg.

Ob er dieses gute Ergebnis auch auf die weiteren Schanzen bringt, bleibt abzuwarten.

Am Neujahrstag steht traditionell das nächste Springen in Garmisch-Partenkirchen an. Wir von M94.5 sind natürlich wieder dabei!