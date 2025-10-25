Das Katerfrühstück vom 25.10.2025

Hokus Pokus Frühstücksfokus

25. Oktober 2025 / / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Hanna Fritz und Finn Weber nehmen euch mit auf eine magische Reise durch verschiedene Dating-Formate aber auch Ernährungstipps. Das Katerfrühstück zeigt euch Mega-Vitamin-Quellen und die Top-7-Studiessen, lecker Nudeln mit Pesto. Bei Ex or Next gibt’s Trash-Radio vom feinsten, ihr könnt verliebte Minions hören und wir begeben uns in die Liebeswelten des Saarlands. Und Bob Ross ist auch im Katerfrühstück!! Just a happy little accident… hach ja. Schee is.

