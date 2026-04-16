Hinter den Kulissen… das Kulturressort!

UNSERE SENDUNGEN STELLEN SICH VOR

Die Münchner Kulturlandschaft

Sendung: SektMate – jeden zweiten Samstag von 13–14 Uhr

Sekt für die High Society der Münchner Kulturszene, Mate für die experimentelle Freie Szene – bei SektMate stoßen beide Welten alle zwei Wochen aufeinander. SektMate: Hier berichten wir über die Premieren an Münchens Bühnen und die Eröffnungen neuer Ausstellungen oder internationaler Kunstprojekte. Besonders wichtig ist uns dabei die Freie Szene vielfältig, unabhängig und immer ein bisschen unkonventionell.

Einmal im Monat gibt es unsere reguläre Sendung, in der wir aktuelle Ausstellungen, Eröffnungen und kulturelle Highlights vorstellen. Das Highlight des Monats ist unsere Themensendung: Hier widmen wir uns einem Schwerpunkt, den wir mit Recherchen, Interviews, passenden Ausstellungen und sogar kulinarischen Tipps ,etwa zu Restaurants, die das Thema aufgreifen, lebendig werden lassen.

Wo wir Dich für SektMate unter anderem hinschicken: Kammerspiele, Residenztheater, HochX, Metropoltheater, Haus der Kunst, Pinakotheken, Schwere Reiter, Rodeo Festival…

Unsere SektMate-Highlights: DANCE Festival, Münchner Opernfestspiele, Passionsspiele Oberammergau 2022, Radikal jung Festival, Lange Nacht der Museen

Wie sich SektMate so anhören kann:

Filme und Serien

Sendung: Filmfabrik – jeden Mittwoch von 19–20 Uhr

Du verstehst die Game of Thrones Lore auch ohne Online-Stammbaum und bleibst für die Oscars gerne eine Nacht lang wach? Wir auch! In unserem wöchentlichen Magazin Filmfabrik berichten wir über die Kinostarts der Woche, aktuelle Filmfestivals rund um München und internationale Serien und Streams. Einmal im Jahr kommentieren wir in einer siebenstündigen Live-Sendung die große Oscar-Verleihung. Außerdem berichten wir in Spezialsendungen vom Münchner Filmfest, dem DOK.fest oder dem FilmSchoolFest an der HFF.

Wo wir Dich für die Filmfabrik unter anderem hinschicken: Münchens Programmkinos (City, Studio Isabella, Arri usw.), Mathäser Dolby Cinema, Open-Air-Kino am Olympiasee…

Unsere Filmfabrik-Highlights: Die große M94.5-Oscarnacht, Filmfest München, DOK.fest, FilmSchoolFest

Wie sich die Filmfabrik so anhören kann:

Literatur

Sendung: Fettgedruckt – jeden 2. Donnerstag, 19–20 Uhr

Jeden Monat die neuesten Bücher deiner Lieblingsautor:innen oder Newcomer:innen lesen – das kannst Du in unserem monatlichen Literaturmagazin Fettgedruckt. Hier diskutieren wir (ähnlich wie das Literarische Quartett) live die aktuellen Buch-Erscheinungen, gehen in Reportagen auf literarische Spaziergänge und berichten über Lesungen.

Wo wir Dich für Fettgedruckt unter anderem hinschicken: Literaturhaus, Münchner Bücherschau und Literaturfest München, in Deinen Lesesessel zuhause mit frischgedruckten Büchern vor der Nase

Unsere Fettgedruckt-Highlights: Literaturevent Hörgang, Live-Lesung mit Deniz Yücel

Wie sich Fettgedruckt so anhören kann:

Rezension zu Winterbienen von Norbert Scheuer

Hörspiele und Hörbücher

Sendung: Radiobühne – jeden 1. Donnerstag im Monat, 19–20 Uhr

Wir schreiben nicht nur über Kultur, wir machen sie auch selbst. Und zwar in unserem monatlichen Hörspiel- und Hörbuchmagazin Radiobühne. Jeden Monat steht die Radiobühne unter einem neuen Motto. Zu diesem Thema kannst du Kurzgeschichten, Hörspieldrehbücher oder Gedichte schreiben und vertonen, aber auch eigene Soundcollagen erstellen. An alle Creative-Writing-Talente da draußen: We want you!

Wo wir Dich für die Radiobühne unter anderem hinschicken: in eure private Schreibwerkstatt, ins Tonstudio zum Selbereinsprechen

Unsere Radiobühne-Highlights: Unser Live performtes Sherlock Holmes Hörspiel, die Dr. Winter-Spezialsendung zum Thema Sex und der Vorlesungszeit-Podcast in Kooperation mit den jungen Debütautor*innen des Kollektivs Prosathek

Wie sich die Radiobühne so anhören kann:

Deine Kulturthemen

Sendung: Feuer & Fan – online (Spotify etc.), immer zum 1. des Monats

Wir feiern das Nerd-Tum! Mit unserem Podcast „Feuer & Fan“.

Wer kennt sie nicht, diese Themen: Stundenlang könnte man darüber reden, wenn jemand nur lange genug zuhören würde… Und genau das tun wir bei „Feuer & Fan“: Wir hören zu und sprechen mit Menschen über ihre Leidenschaften und, für manche vielleicht, eigentümlichen Interessen aus dem Bereich Kultur.

Und hoffentlich auch bald mir dir! Anders als unser sonstiges Kulturprogramm legen wir bei unserem Podcast nicht den Fokus auf aktuelle Ereignisse aus dem Kulturbereich, sondern auf die Lieblingsthemen, die euch vielleicht schon seit Jahren begleiten. Denselben Film/dieselbe Serie schon 20-mal gekuckt? Seit mehreren Jahren in einem Rabbithole unterwegs? Dann seid ihr genau richtig bei uns!

Unsere Folgen dauern in etwa jeweils eine Stunde – das ist aber auch immer wirklich nötig, um umfassend über eure Leidenschaften zu sprechen.

Allgemeiner Hinweis Mittwochabends um 20:00 Uhr treffen wir uns zur Ressortsitzung, um unsere nächsten Sendungen und Projekte zu besprechen. Diese Zeit solltest du dir freihalten. Du möchtest mitmachen? Bewirb dich hier für das Kulturressort!