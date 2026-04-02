THE FUTURE STARTS NOW – GLYDERS KOMMEN NACH MÜNCHEN

/ Julie Dissou / BILD: Shaina Hoffman

Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Forever“ fliegt die psychedelische Band Glyders dieses Jahr durch ganz Europa auf Tour. Und Fans aus München bekommen die Ehre, als Erste diese energiegeladene Reise zu genießen.

Glyders wurde 2014 in Chicago von Bassistin Eliza Weber und Sänger/Gitarrist Joshua Candon gegründet. In den folgenden Jahren veröffentlichten das Duo einige EPs in denen sie ihren Sound festigten. Dann folgte ein Vertrag mit Drag City (Mike Donovan, Bill Callahan, Pavement). Nach der Veröffentlichung ihres Debut Albums “Maria’s Hunt” im Jahr 2023, wurde das Duo durch den Schlagzeuger Joe Seger ergänzt.

FOREVER

Ihr neues Album “Forever” zeigt die Früchte dieser Ergänzung. Es fällt zugleich aus den modernen Musik Trends heraus und bietet ein Blick in die Zukunft des Rock’n’Rolls. Zwischen Krautrock und Psychedellic gehen sie keine Kompromisse ein sei es beim Klang oder der Runtime. Eine scheinbar endlose Reise auf die Glyders einen einladen.

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EINLADUNG AUF EINER BESONDEREN REISE

Der Opening Track “Super Glyde” zieht einen in eine Welt bestehend aus Gitarrenfeedback, einem groovigen Bass und unnachlässigen Drums. Sie nehmen sich Zeit ihre musikalische Landschaft zu erschaffen. Cardons entspannter Gesang übernimmt das Steuer und navigiert einen durch den Song. Besonders auffällig sind die Country Einflüsse, die in der ersten Hälfte des Tracks zu hören sind. Dann gibt es einen Breakdown und die Gitarre tritt in den Vordergrund. Der Song nimmt eine düstere Seite an, die ebenso fesselnd ist wie die entspanntere erste Hälfte des Songs.

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Darauf folgt ein ruhigerer Track namens “Moon Eyes”. Er zeigt eine andere Seite von Glyders. Der Anfang erweckt eine Gewisse Sehnsucht in einem. Wonach? Heimat oder doch eher einfach nach Vertrautheit? Ähnlich wie “Super Glyde” erinnert der Song einen an einen Roadtrip im Sommer. Mit heruntergefahrenen Fenstern, Musik die aus den Lautsprechern spielt und einem ungewissen Ziel.

ROAD TRIP IN DIE ZUKUNFT

“Hard Ride” nimmt sich Zeit. Der Song erzählt von einer Fahrt in die Zukunft, lang und schwer. Also ist es nicht verwunderlich, dass der Song von einem langen Aufbau geprägt ist. Alle Elemente des Songs sind stetig und repetitiv. Über die 6 Minuten, die dieser Track lang ist, wird so eine Spannung aufgebaut, die nie völlig aufgelöst wird.

“Thousand Miles” ist der letzte Song des Albums. Er ist auch einer der kürzeren Lieder, die auf “Forever” zu finden sind. Auch hier geht es um eine lange Reise zu einem Heim, das man nicht mehr ganz klar in Erinnerung hat. Der Klang an den man sich gewöhnt hat angehaucht von einer gewissen Wehmut. Trotzdem ist ein gewisser Optimismus in der Musik herauszuhören.

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“And I won’t be there to wake you up when you’re gone

And I won’t be there for you to tell me that I’m wrong”

Hinter jedem Track steckt ein Antrieb der sicher stellt, dass einem die Welt von “Forever” von Anfang bis zum Ende nicht loslässt.

BILD: Miles Kalchik

THOUSAND MILE RIDE TO MUNICH

Genau diesen Sound bringen sie jetzt nach Europa. Der erste Termin ihrer Europa Tour präsentieren M94,5 und SKURREAL am 13.04 in München. Das Konzert im Import/Export beginnt um 20:30 Uhr. Unterstützt werden sie dort von Thomas Greenwood & The Talismans, einer Neo-Psych Band die stark von den 70ern geprägt sind. Tickets gibt es auf rausgegangen.de. Einlass ist ab 19:30 Uhr.