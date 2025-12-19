Habemus Salat! Der große M94.5-Jahresabschluss 2025

/ Andre Wengenroth / Bild: Torben Struck

Kanzler Merz, tanzende Berge und zwei Moderatoren, die keiner bei der Bundeswehr will: Wir lassen die letzten 365 Tage gebührend Revue passieren – mit vier Stunden Trance-Ekstase und dem ultimativen Silvester-Wahnsinn. Hier ist euer Programm-Guide für das Jahresende auf M94.5.

Was war denn das bitte für ein Jahr? Friedrich Merz regiert im Kanzleramt, Österreich räumt beim ESC ab und im Vatikan gibt es einen „neuen alten“ Papst. Wer bei all dem Chaos den Überblick verloren hat, kann sich entspannen: Wir haben das Jahr für euch sortiert (oder zumindest noch ein bisschen wilder gemacht).

Hier sind die beiden Sendetermine, die ihr euch rot im Kalender markieren müsst:

1. Zum Aufwärmen: „The Best of Trance 2025“

Bevor die Korken knallen, drehen wir die Beats pro Minute noch einmal in den roten Bereich. Am Montagabend präsentieren wir euch die Crème de la Crème der Trance- und Progressive-Szene.

Wir blicken zurück auf ein Jahr voller musikalischer Highlights von Protoculture, Rinaly und Driftmoon. Wir feiern Remix-Altmeister Matt Fax und klären die wirklich wichtigen Fragen: Warum zieren Trance-DJs plötzlich das Cover der Men’s Health? Was hat Biedermeier-Kunst im Club verloren? Und warum schreiben Produzenten plötzlich Liebeserklärungen an Berge?

Mit dabei sind natürlich die Giganten: Above & Beyond, Armin van Buuren, Ferry Corsten, Ruben de Ronde und viele mehr.

Wann? Montag, 29. Dezember 2025

Montag, 29. Dezember 2025 Zeit? Ab 20:00 Uhr (4 Stunden nonstop)

2. Das große Finale: Der M94.5-Jahresrückblick mit Struck & Schwede

An Silvester heißt es dann: „Habemus Salat!“ – und zwar ordentlich. Während sich die Welt noch über das neue politische Parkett wundert, kümmern sich Struck & Schwede um die Themen, die sonst keiner anfasst.

Die beiden pfeifen auf das Verbrenner-Aus, verschandeln (rein optisch, versteht sich) das Münchner Stadtbild und haben sich freiwillig zur Bundeswehr gemeldet – dumm nur, dass man sie dort partout nicht haben will. Freut euch auf vier Stunden voller wüster Geschichten, wilder Musik und wahnwitzigem Witz. Wir präsentieren euch die kuriosesten und liebenswertesten Storys, die das Jahr 2025 zu bieten hatte.

Wann? Silvester, 31. Dezember 2025

Silvester, 31. Dezember 2025 Zeit? 11:00 bis 15:00 Uhr

Egal ob im Radio, im Stream oder via App: Lasst uns das Jahr 2025 gemeinsam zu Grabe tragen (und ordentlich feiern)!