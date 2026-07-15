Fußballmänner in Operetten

/ Marlene Schinkel

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate am 15.07. mit Ryan Klein und Luis Kirchner

Nach Ikkimels Morgenmagazin-Auftritt ist sie nicht nur auf Social-Media im Hype, sondern auch bei uns! Fußballmänner kicken gerade in den USA den Ball herum, doch warum spielt Ikkimel deshalb im MoMa? Wir sagen, weils iconic ist – Das Publikum hat das leider nicht verstanden. Außerdem war Moderator Luis eine Woche in Ungarn und erzählt Moderator Ryan über die “Sommerfrische”. Eine Lehrveranstaltung der Brown University für den intellektuellen Austausch. Genauso wie die Fußballmänner aktuell, geht es auch in der Operette “Die Csárdásfürstin” nach Amerika. Dort will die ungarische Varietésängerin Sylva Varescu Karriere machen. Auch sprechen Ryan und Luis über die Unterschiede von Operetten und Opern.

SektMate läuft jeden zweiten Mittwoch um 19 Uhr live auf M94.5.