Filmkritik und Tischtennis

/ Ella Butz

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate vom 14.03.2026

Diese Woche wurde es filmisch bei SektMate. Das historische Filmtheater am Sendlinger Tor wird nach der Schließung zwischengenutzt und Redakteurin Megan Kreileder-Willis setzt sich in einem Kommentar mit “Wuthering Heights” auseinander. Außerdem haben wir ein paar Ausgehtipps: TurnTableTennis, also Tischtennis mit DJ im Import Export, oder doch lieber bei “Super Gary Klein” in der roten Sonne den Abend als Bar starten, bevor die Location ins normale Clubkonzept übergeht?

SektMate läuft jeden zweiten Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.